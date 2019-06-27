Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T10:47Z
https://ria.ru/20190627/1555961240.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Камчатский край

Рыбоперерабатывающий завод стоимостью 300 млн рублей запустили на Камчатке

Вчера, 10:47
13
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июн - РИА Новости. Завод по переработке рыбы начал работу в Олюторском районе Камчатского края, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы краевого правительства.
Инвестиционный проект стоимостью более 297 миллионов рублей реализован по соглашению с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" и рассчитан на создание 116 новых рабочих мест. Производство размещено на территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" на площадях уже действующего рыбоперерабатывающего завода.
В новом здании площадью более 1100 квадратных метров расположен технологически оснащенный цех по переработке рыбы, мощности которого позволят в сутки выпускать 210 тонн сырца или 157,5 тонны рыбной продукции. Кроме того, на заводе планируется перерабатывать отходы в рыбную муку. В сутки предприятие будет производить до 60 тонн.
По данным пресс-службы, общий годовой объем производства свежемороженой нерки, кеты, горбуши, а также икры лососевой ястычной составит более 4500 тонн.
Петропавловск-Камчатский
25 июня, 17:30
Заксобрание Камчатки одобрило поправки в бюджет региона
Собеседник агентства отметил, что ТОР "Камчатка" из всех 18 дальневосточных ТОР - самая многочисленная по количеству резидентов: на сегодняшний день там 79 инвесторов реализуют проекты с общим инвестиционным портфелем более 35 миллиардов рублей 79 инвесторов. Их реализация позволит создать в регионе около 6650 новых рабочих мест. 12 проектов на сегодняшний день уже успешно реализованы.
"За последнее десятилетие инвестиции в рыбохозяйственный комплекс Камчатского края шли достаточно активно. В береговые мощности предприятиями вложены 38 миллиардов рублей – это новые рабочие места, создание инфраструктуры, пополнение бюджета. Компании отрасли могут претендовать и на государственную поддержку: существует краевая инвестиционная программа, в рамках которой за это время порядка 500 миллионов рублей предприятия отрасли получили", – сказал РИА Новости министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский, комментируя открытие завода.
000000
Обсудить 0
Камчатский крайДальний Восток
Рекомендуем
Пять отремонтированных сейнеров спустят на воду на Камчатке
РИА
Новости
Лесопарковые зеленые пояса появятся в городах Камчатки
Ежегодное итоговое заседание коллегии Минвостокразвития
Печать денег на Пермской печатной фабрике
Поморские депутаты утвердили допрасходы в 5 млрд рублей на развитие региона
Лента
новостей
В Ростовской области на жилье для сирот направят более миллиарда рублей
Объем введенного в эксплуатацию жилья на Кубани увеличился почти на 25%
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
Руденя: в Верхневолжье разработают новую программу развития сети автодорог
В подмосковном округе Лосино-Петровский появился новый и.о. главы
Власти Кубани пообещали обустроить около 69% дорог региона к концу года
В подмосковном округе Балашиха построят школу на 900 мест
Посевная и весенние полевые работы на полях АО Агрообъединение Кубань в Краснодарском крае
На Кубани приняли закон об органической сельхозпродукции
Создателям национальных фильмов на Кубани будут возмещать часть затрат
Трасса
Битаров: РСО-Алания освоит все поступившие средства по нацпроекту "Дороги"
Девушка оплачивает коммунальные платежи в банкомате Сбербанка
В Подмосковье введут новые тарифы на услуги ЖКХ
В Оренбуржье построят два молочных комплекса на 7 тысяч голов КРС
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39Исследование показало, как знание английского языка влияет на зарплату
03:31В СПЧ выдвинули предложения по разгрузке следственных изоляторов
03:24Тереза Мэй намерена потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
Лента новостейМолния