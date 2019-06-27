Рыбоперерабатывающий завод стоимостью 300 млн рублей запустили на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июн - РИА Новости. Завод по переработке рыбы начал работу в Олюторском районе Камчатского края, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы краевого правительства.

Инвестиционный проект стоимостью более 297 миллионов рублей реализован по соглашению с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" и рассчитан на создание 116 новых рабочих мест. Производство размещено на территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" на площадях уже действующего рыбоперерабатывающего завода.

В новом здании площадью более 1100 квадратных метров расположен технологически оснащенный цех по переработке рыбы, мощности которого позволят в сутки выпускать 210 тонн сырца или 157,5 тонны рыбной продукции. Кроме того, на заводе планируется перерабатывать отходы в рыбную муку. В сутки предприятие будет производить до 60 тонн.

По данным пресс-службы, общий годовой объем производства свежемороженой нерки, кеты, горбуши, а также икры лососевой ястычной составит более 4500 тонн.

Собеседник агентства отметил, что ТОР "Камчатка" из всех 18 дальневосточных ТОР - самая многочисленная по количеству резидентов: на сегодняшний день там 79 инвесторов реализуют проекты с общим инвестиционным портфелем более 35 миллиардов рублей 79 инвесторов. Их реализация позволит создать в регионе около 6650 новых рабочих мест. 12 проектов на сегодняшний день уже успешно реализованы.