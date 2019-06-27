СМИ: россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Украинскую группу выселили из греческого отеля за агрессивные действия по отношению к русскоязычным постояльцам, рассказала туристка из России Ольга Кубара.
"Отдыхали с семьей, этажом выше был выездом какой-то лагерь из недоевропейской страны, бегали размахивали украинскими флагами, натравливали своих детей на наших", — написала женщина на своей фейсбук-странице.
По ее словам, украинские туристы мешали отдыхать окружающим, вели себя агрессивно, а также травили детей из России из-за русского языка, сообщает РЕН ТВ. По словам Кубары, администрация отеля быстро приняла меры.
Ранее СМИ писали, что на греческом острове Каламос группу украинских туристов выселили из отеля из-за демонстрации национального флага, а также красно-черных полотен "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*), вывешенных на балконе.
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Это возмутило других постояльцев гостиницы, которые объяснили руководству, что флаги "оскорбляют их достоинство". Сотрудники приняли решение снять все вывешенные полотна.
Позднее директор отеля сообщил о выселении туристов.
*Экстремистские организации, запрещенные в России.