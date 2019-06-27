В ОСК рассказали, когда ВМФ получит атомный крейсер "Адмирал Нахимов"

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 27 июн - РИА Новости. Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" (проект 1144 "Орлан") будет спущен на воду на заводе "Севмаш" в 2021 году, а на рубеже 2022-23 годов его передадут ВМФ РФ, сообщил РИА Новости в четверг глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
Однотипный корабль "Петр Великий" является в настоящее время флагманом ВМФ России.
"Мы обязаны в 2021 году освободить нынешнее его место швартовки, сухой док, потому что в противном случае его задержка повлияет на производственную программу "Севмаша". Мы будем готовить его к спуску на воду и достраивать уже на воде. На это потребуется еще год-полтора", - сказал Рахманов.
По его словам, ОСК передаст корабль флоту по завершении ремонта и модернизации "в 2022-23 годах".
Между тем представитель ВМФ России Игорь Дыгало ранее заявлял, что ремонт и модернизация "Адмирала Нахимова" должны завершиться до 2021 года.
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