В ОСК рассказали, когда ВМФ получит атомный крейсер "Адмирал Нахимов"

"Мы обязаны в 2021 году освободить нынешнее его место швартовки, сухой док, потому что в противном случае его задержка повлияет на производственную программу "Севмаша". Мы будем готовить его к спуску на воду и достраивать уже на воде. На это потребуется еще год-полтора", - сказал Рахманов.