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РИА Новости

Киргизский парламент лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева

Вчера, 10:30
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© Фото : пресс-служба президента КРПрезидент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
© Фото : пресс-служба президента КР
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
БИШКЕК, 27 июн - РИА Новости. Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева, соответствующее решение принято в четверг на заседании законодательного собрания.
За лишение Атамбаева статуса экс-президента проголосовали 103 из 110 народных избранников. С потерей этого статуса он лишается и неприкосновенности.
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26 июня, 09:49
Возле дома Атамбаева создали штаб для журналистов и его сторонников
В минувший четверг парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией и одобренные большинством голосов законодателей. По версии парламентариев, он причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям. Во вторник Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии.
Надзорный орган не нашел подтверждения, что Атамбаев имел прямое отношение к узурпации власти, к гонениям на журналистов и политических оппонентов. Однако, по версии Генпрокуратуры, остальные обвинения депутатов имеют под собой определенные основания и действиях президента есть признаки преступлений.
Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту главы государства. Тем не менее, он также подчеркнул, что не станет играть "унизительную роль обвиняемого в придуманных преступлениях". В среду возле его дома в пригородном селе Кой-Таш был создан штаб для сторонников и журналистов, где собрались около четырехсот человек. На подъезде к дому выставили бетонные блоки.
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
18 апреля, 09:55
Атамбаева лишили статуса лидера партии социал-демократов
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 16 мая подписал закон, позволяющий лишать экс-президентов неприкосновенности. Согласно новому документу, бывший глава государства может быть в отдельных случаях привлечен к уголовной ответственности после окончания полномочий, либо в случае отрешения его от власти.
Согласно процедуре, для этого необходимо, чтобы не менее сорока депутатов инициировали обвинение против экс-президента, а также заключение об обвинении, вынесенное депутатской комиссией. После этого необходимо заключение генпрокурора об имеющимся в действиях президента составе преступления. После отчета надзорного органа депутаты не менее чем двумя третями голосов способны лишить экс-президента неприкосновенности.
В случае, если следствие докажет причастность Атамбаева к озвученным депутатами обвинениям, а суд признает его виновным, ему может грозить пожизненный срок.
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