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РИА Новости

Пассажир Ан-24 рассказал, как помогал спасать людей из горящего самолета

Вчера, 10:28
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© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
© Следственный комитет РФ
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Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
КРАСНОЯРСК, 27 июн – РИА Новости. Семнадцатилетний юноша Вячеслав Першин, летевший к родственникам в Северобайкальск на Ан-24, рассказал, что помогал вытаскивать пассажиров аварийно севшего самолета и сам получил небольшие травмы.
В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, два пилота погибли. Возгорание потушено.
Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
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"Спасли жизни пассажиров". Авиаэксперт об аварийной посадке Ан-24 В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". Два пилота погибли, есть пострадавшие. Ситуация при посадке была крайне сложная, рассказал в эфире радио Sputnik авиаэксперт Владимир Попов.
Першину 17 лет, он живет в Улан-Удэ, а на самолете летел к родственникам в Северобайкальск.
"Когда мы приземлились, самолет тряхнуло. У многих кресла сложились. Люди начали паниковать. Но все были в сознании. Стюардессу я не видел... Возле моего места вытащили запасной выход и начали сначала маленьких вытаскивать. Потом уже все остальные (вылезли)", - сказал Вячеслав РИА Новости.
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Он отметил, что после приземления все хотели быстрее выбраться из самолета. "Люди крупные… толкали всех... Там была семья с грудным ребенком. Их очень долго не вытаскивали, потому что толкались все", - рассказал юноша. По его словам, вскоре после приземления на место подъехали спасатели и скорые, вещи пассажиров сгорели в самолете.
Сам парень получил ушиб таза и царапины. Юноша рассказал, что врачи его осмотрели и отпустили. "Чуть не поседел. Когда я был еще в салоне, начался пожар. Я уже был готов умереть – у меня была паника: "все, прилетел", - отметил пассажир.
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