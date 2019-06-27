Пассажир Ан-24 рассказал, как помогал спасать людей из горящего самолета

КРАСНОЯРСК, 27 июн – РИА Новости. Семнадцатилетний юноша Вячеслав Першин, летевший к родственникам в Северобайкальск на Ан-24, рассказал, что помогал вытаскивать пассажиров аварийно севшего самолета и сам получил небольшие травмы.

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, два пилота погибли. Возгорание потушено.

Першину 17 лет, он живет в Улан-Удэ, а на самолете летел к родственникам в Северобайкальск.

"Когда мы приземлились, самолет тряхнуло. У многих кресла сложились. Люди начали паниковать. Но все были в сознании. Стюардессу я не видел... Возле моего места вытащили запасной выход и начали сначала маленьких вытаскивать. Потом уже все остальные (вылезли)", - сказал Вячеслав РИА Новости.

Он отметил, что после приземления все хотели быстрее выбраться из самолета. "Люди крупные… толкали всех... Там была семья с грудным ребенком. Их очень долго не вытаскивали, потому что толкались все", - рассказал юноша. По его словам, вскоре после приземления на место подъехали спасатели и скорые, вещи пассажиров сгорели в самолете.

Сам парень получил ушиб таза и царапины. Юноша рассказал, что врачи его осмотрели и отпустили. "Чуть не поседел. Когда я был еще в салоне, начался пожар. Я уже был готов умереть – у меня была паника: "все, прилетел", - отметил пассажир.