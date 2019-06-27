Центральный аппарат СК займется делом о крушении Ан-24 в Бурятии

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Дело об авиакатастрофе Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина направлено в центральный аппарат СК РФ, сообщает ведомство.

"По поручению председателя Следственного комитета России для наиболее полного, объективного и оперативного расследования уголовное дело об авиакатастрофе в Бурятии передано в ГСУ Следственного комитета РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Бастрыкин направил на место происшествия опытных криминалистов центрального аппарата СК, имеющих опыт расследования подобных происшествий.

Ранее СК завел дело о "нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" после катастрофы самолета Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска.

По версии следствия, 27 июня в 10.30 по местному времени потерпел катастрофу самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом ИК-200 по маршруту "Улан-Удэ – Нижнеангарск - Иркутск". При посадке самолёт выкатился за пределы ВПП и столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся, погибли два члена экипажа.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.