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РИА Новости

Центральный аппарат СК займется делом о крушении Ан-24 в Бурятии

Вчера, 10:26
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 / Перейти в фотобанкСамолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Дело об авиакатастрофе Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина направлено в центральный аппарат СК РФ, сообщает ведомство.
"По поручению председателя Следственного комитета России для наиболее полного, объективного и оперативного расследования уголовное дело об авиакатастрофе в Бурятии передано в ГСУ Следственного комитета РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Бастрыкин направил на место происшествия опытных криминалистов центрального аппарата СК, имеющих опыт расследования подобных происшествий.
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
Вчера, 09:41
Очевидец рассказал подробности ЧП с Ан-24 в Бурятии
Ранее СК завел дело о "нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" после катастрофы самолета Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска.
По версии следствия, 27 июня в 10.30 по местному времени потерпел катастрофу самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом ИК-200 по маршруту "Улан-Удэ – Нижнеангарск - Иркутск". При посадке самолёт выкатился за пределы ВПП и столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся, погибли два члена экипажа.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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Авиакатастрофа Ан-24 в БурятииАн-24Следственный комитет РФРоссияБурятияПроисшествия
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