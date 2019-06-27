В России разрешили ввести в строй первый в мире плавучий блок АЭС

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ростехнадзор выдал концерну "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион "Росатома") лицензию на эксплуатацию ядерной установки плавучего энергетического блока (ПЭБ) "Академик Ломоносов". Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Право на эксплуатацию ядерной установки выдано сроком на десять лет — до 2029 года. В конце августа должна начаться транспортировка ПЭБ в порт Певек на Чукотке, где ему сначала предстоят испытания, а в конце года — ввод в эксплуатацию в составе первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.

Как ожидается, изготовитель ("Балтийский завод") передаст ПЭБ "Росэнергоатому" до конца июня.

Весной на "Академике Ломоносове" завершились комплексные швартовные испытания ядерной энергоустановки. Все системы и оборудование подтвердили характеристики с полным сохранением требований по безопасности.

Плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870 — головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности, представляющих собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. ПЭБ предназначен для работы в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, его основная цель — обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.

"Академик Ломоносов" будет работать в составе ПАТЭС, которая заменит выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ.

Как утверждают разработчики, ПАТЭС создана с большим запасом прочности, превышающим все возможные угрозы, так что ядерные реакторы неуязвимы для цунами и других природных катастроф.