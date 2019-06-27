В России разрешили ввести в строй первый в мире плавучий блок АЭС

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ростехнадзор выдал концерну "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион "Росатома") лицензию на эксплуатацию ядерной установки плавучего энергетического блока (ПЭБ) "Академик Ломоносов". Об этом сообщила пресс-служба концерна.
Право на эксплуатацию ядерной установки выдано сроком на десять лет — до 2029 года. В конце августа должна начаться транспортировка ПЭБ в порт Певек на Чукотке, где ему сначала предстоят испытания, а в конце года — ввод в эксплуатацию в составе первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Как ожидается, изготовитель ("Балтийский завод") передаст ПЭБ "Росэнергоатому" до конца июня.
Весной на "Академике Ломоносове" завершились комплексные швартовные испытания ядерной энергоустановки. Все системы и оборудование подтвердили характеристики с полным сохранением требований по безопасности.
Плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870 — головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности, представляющих собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. ПЭБ предназначен для работы в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, его основная цель — обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.
"Академик Ломоносов" будет работать в составе ПАТЭС, которая заменит выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ.
Как утверждают разработчики, ПАТЭС создана с большим запасом прочности, превышающим все возможные угрозы, так что ядерные реакторы неуязвимы для цунами и других природных катастроф.
Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 мегаватт электроэнергии и 50 гигакалорий в час тепловой энергии. Этого достаточно для обеспечения электроэнергией города с населением около 100 тысяч человек. Кроме того, такие энергоблоки могут работать в островных государствах, на их базе может быть создана мощная опреснительная установка.