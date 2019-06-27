В Иркутской области ввели режим ЧС из-за сложной паводковой ситуации

ИРКУТСК, 27 июн - РИА Новости. В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов Приангарья введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает ГУМЧС региона.

Ранее сообщалось, что, по данным Иркутского гидрометцентра, в ряде территорий Приангарья проходит сильный дождевой фронт, который привел к повышению уровня воды в реках. Режим ЧС был введен в городе Нижнеудинске Нижнеудинском и Тайшетском районах.

"В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов Иркутской области в регионе введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

По состоянию на 13:00 (08:00 мск) сложная обстановка остается в Тайшетском и Нижнеудинском районах, где подтоплены более 700 домов и приусадебных участков. Произошло подтопление участков дорог муниципального значения, затруднено транспортное сообщение с населенными пунктами.

В Тулунском районе сохраняется угроза подтопления низменных участков местности, прогноз изменения уровня воды неблагоприятный.