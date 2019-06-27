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РИА Новости

В Иркутской области ввели режим ЧС из-за сложной паводковой ситуации

Вчера, 10:23
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ИРКУТСК, 27 июн - РИА Новости. В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов Приангарья введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает ГУМЧС региона.
Ранее сообщалось, что, по данным Иркутского гидрометцентра, в ряде территорий Приангарья проходит сильный дождевой фронт, который привел к повышению уровня воды в реках. Режим ЧС был введен в городе Нижнеудинске Нижнеудинском и Тайшетском районах.
"В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов Иркутской области в регионе введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
По состоянию на 13:00 (08:00 мск) сложная обстановка остается в Тайшетском и Нижнеудинском районах, где подтоплены более 700 домов и приусадебных участков. Произошло подтопление участков дорог муниципального значения, затруднено транспортное сообщение с населенными пунктами.
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По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, осадки в ряде районов сильные и в ближайшие сутки не прекратятся.
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