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РИА Новости

Евкуров пожелал Калиматову оперативно вникнуть в реализацию нацпроектов

Вчера, 10:18
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Юнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Юнус-Бек Евкуров. Архивное фото
МАГАС, 27 июн - РИА Новости. Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пожелал врио руководителя региона Махмуд-Али Калиматову успехов в работе, а также оперативно вникнуть в ход реализации национальных проектов.
В четверг полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников представил властям Ингушетии временно исполняющего обязанности главы региона Калиматова, назначенного в среду вместо Евкурова.
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"Хочу пожелать успехов в работе..., сейчас оперативно, быстро вникнуть в ход реализации национальных проектов, республика должна показать результат. И конечно... это консолидация общества..., и проекты можно реализовать, и войну выиграть", - сказал Евкуров журналистам.
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Махмуд-Али КалиматовЮнус-Бек ЕвкуровСеверо-Кавказский ФОИнгушетияПолитика
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