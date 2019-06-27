Евкуров пожелал Калиматову оперативно вникнуть в реализацию нацпроектов

МАГАС, 27 июн - РИА Новости. Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пожелал врио руководителя региона Махмуд-Али Калиматову успехов в работе, а также оперативно вникнуть в ход реализации национальных проектов.

"Хочу пожелать успехов в работе..., сейчас оперативно, быстро вникнуть в ход реализации национальных проектов, республика должна показать результат. И конечно... это консолидация общества..., и проекты можно реализовать, и войну выиграть", - сказал Евкуров журналистам.