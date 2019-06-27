Возвращение России в ПАСЕ нужно было для выбора генсека СЕ, заявил эксперт

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Возвращение делегации России в ПАСЕ было необходимо, чтобы избежать коллизий с выбором генерального секретаря Совета Европы, публичные политические споры с Москвой в ассамблее не закончены, считает главред журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Позже ПАСЕ выбрала нового генсека, им стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

"Самое главное, почему Совет Европы так торопился: необходимо было обеспечить легитимность избрания нового генсека, что вчера и произошло. Если бы вопрос с Россией не был решен, возникала коллизия, когда теоретически Россия или кто-то другой мог оспорить правомочность его избрания. Этого удалось избежать. Все остальное - это уже обычная политическая рутина, которая будет продолжаться", - заявил эксперт РИА Новости.

Как пояснил Лукьянов, парламентская ассамблея – это место публичной политики. "В этом их функция. Вся борьба яркая, публичная за Россию и против России продолжится", - добавил он.

Что касается решения делегаций Украины и ряда других стран покинуть сессию после возвращения России, то такая реакция с их стороны была ожидаемой, отметил политолог. Серьезного продолжения у этого шага, скорее всего, не будет, добавил он.

"Это реакция совершенно предсказуемая. Эти делегации и государства занимали очень твердую позицию против. С их точки зрения, ПАСЕ предала свои принципы. Они же не заявили об уходе из Совета Европы, они заявили об уходе с этой сессии. Это вряд ли будет иметь серьезное продолжение, они, конечно, позже вернутся", - отметил эксперт.

Перспектив оспорить полномочия делегации РФ на октябрьской сессии, как обещали сделать представители Великобритании, нет, считает Лукьянов. Руководству Совета Европы, российской делегации и представителям наиболее влиятельных стран, вероятно, удалось прийти к договоренности, поэтому вопрос с возвращением РФ был решен достаточно быстро, пояснил он.

Ранее глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ после того, как был принят проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной также приняли решение покинуть ПАСЕ. Позже спикер парламента Словакии опроверг, что делегация республики ушла с сессии ПАСЕ из-за РФ, и заявил, что против возвращения прав делегации РФ голосовал только один их представитель.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.