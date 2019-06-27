Бывшая жена Задорнова отсудила у Первого канала более трех миллионов рублей

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы обязал Первый канал выплатить 3,75 миллиона рублей первой жене сатирика Михаила Задорнова Велте Задорновой, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.

Задорнова в своем иске потребовала взыскать компенсацию за нарушение ее исключительного права на аудиовизуальные произведения "Умом Россию не поднять" и "Кому на Руси жить?". Первую передачу, как указывала истица, телеканал транслировал 21 июля и 10 ноября 2018 года, вторую — 10 ноября 2017 года, 21 июля и 10 ноября 2018 года.

Задорнова просила взыскать с Первого канала по 1,5 миллиона рублей за каждый факт нарушения ее прав, всего — 7,5 миллиона рублей. Суд первой инстанции удовлетворил иск наполовину. Решение вступит в силу через месяц, если до этого не будет обжаловано в апелляции.

Ответчик исковые требования не признал. Представитель телеканала на заседании в апреле просил суд прекратить производство по делу в связи с неподведомственностью спора арбитражу. По его словам, права на результаты интеллектуальной деятельности Задорнова истица унаследовала не как индивидуальный предприниматель, хотя и имеет такой статус, а как физлицо, поэтому иск должен рассматривать суд общей юрисдикции. Юрист Первого канала просил также истребовать материалы наследственного дела, поскольку наследником авторских прав Задорнова, по сообщениям СМИ, могла быть и вторая жена сатирика Елена Бомбина. Суд оба ходатайства отклонил.

Представитель Первого канала заявлял также, что Задорнов мог не обладать исключительными правами на спорные аудиовизуальные произведения (АВП), поскольку был организатором концертов, на которых записывались будущие передачи, а не создания самих АВП, чем занималась телекомпания "Азарт-ТВ Продакшн", ныне ликвидированная. Он предложил суду посмотреть передачи, чтобы установить, чей копирайт указан в титрах. Представитель истца ответил, что статус Задорнова как организатора создания АВП подтверждается его договором с телекомпанией, которым он в 2009-2010 годах передавал ей исключительное право на использование передач сроком на три года.