Умер актер из сериала "Зачарованные" Билли Драго

Он запомнился зрителям ролью демона Барбаса сериала "Зачарованные". Актер также играл в сериалах "Сверхъестественное", "Секретные материалы", "Детектив Нэш Бриджес" и фильмах "Неприкасаемые", "Загадочная кожа" и "Имя ему Смерть".