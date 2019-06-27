Умер актер из сериала "Зачарованные" Билли Драго

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Американский актер Уильям Юджин Берроуз, известный под псевдонимом Билли Драго, умер на 74-м году жизни. Об этом сообщает The Sun.
По информации издания, у артиста случился инсульт.
Билли Драго родился 30 ноября 1945 года, начал актерскую карьеру в 1979-м.
Он запомнился зрителям ролью демона Барбаса сериала "Зачарованные". Актер также играл в сериалах "Сверхъестественное", "Секретные материалы", "Детектив Нэш Бриджес" и фильмах "Неприкасаемые", "Загадочная кожа" и "Имя ему Смерть".