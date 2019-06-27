Невеста Хашукджи призвала ввести нефтяное эмбарго против Эр-Рияда

ЖЕНЕВА, 27 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Хатидже Дженгиз, невеста убитого в октябре прошлого года журналиста Джамаля Хашукджи, призывает международное сообщество ввести эмбарго на поставки нефти из Саудовской Аравии в качестве санкций против Эр-Рияда.

"Конечно", - заявила она в интервью РИА Новости в ответ на вопрос, считает ли необходимым введение эмбарго на поставки нефти из Саудовской Аравии в качестве санкций за убийство Хашукджи.

По ее словам, "необходимо ввести санкции против Саудовской Аравии".

"С другой стороны, я еще плохо разбираюсь в том, как это можно сделать, или какие процедуры должны последовать, чтобы ввести санкции против Саудовской Аравии. Международное сообщество, я уверена, найдет пути. Я верю в то, что Саудовская Аравия должна заплатить за свои деяния и это бессмысленно отрицать или оспаривать доклад ООН", - добавила она.

Дженгиз заявила, что будет требовать от Эр-Рияда взять на себя ответственность за убийство Хашукджи.

Ранее в интервью РИА Новости спецдокладчик по вопросу о внесудебных казнях Аньес Каламар также призвала к введению международных санкций в отношении всех подозреваемых в причастности к убийству журналиста, в том числе в отношении наследного принца Саудовской Аравии и его активов за рубежом.

Дженгиз приехала в Женеву для участия в официальном представлении доклада о расследовании дела Хашукджи на 41-й сессии Совета ООН по правам человека. Документ был представлен в среду спецдокладчиком по внесудебным казням Аньес Каламар.

Каламар на прошлой неделе обнародовала свой доклад о нарушениях прав человека, связанных с убийством Хашукджи. В своем докладе она, в частности, возложила вину за убийство журналиста на Саудовскую Аравию и отдельных высокопоставленных представителей королевства, включая наследного принца Мухаммеда бен Салмана. МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.