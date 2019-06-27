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РИА Новости

Невеста Хашукджи раскритиковала позицию США по расследованию его убийства

Вчера, 10:08
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ЖЕНЕВА, 27 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Хатидже Дженгиз, невеста убитого в октябре прошлого года журналиста Джамаля Хашукджи, сожалеет, что Вашингтон не предпринимает активных шагов по расследованию данного преступления, несмотря на то, что Хашукджи был гражданином США.
"Я верю, что международное сообщество призовет США к действиям, потому что пока они ведут себя, как будто ничего не произошло", - сказала она в интервью РИА Новости.
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По ее словам, пока ни одно государство не предприняло каких-либо значимых шагов для установления справедливости в деле Хашукджи. "До сих пор ни одно государство не предприняло конкретных шагов, а те, что были предприняты, не нацелены на решение проблемы. Это очень разочаровывает", - отметила она.
Дженгиз добавила, что недавний визит госсекретаря США Майка Помпео в Саудовскую Аравию был позором для Вашингтона, так как во время поездки не был поднят вопрос о расследовании дела Хашукджи.
"В действительности, подход Майка Помпео во время этого визита идет в русле общей политики администрации Трампа. Так что для меня это не было сюрпризом, но это позор для Соединенных Штатов", - указала она.
Дженгиз приехала в Женеву для участия в официальном представлении доклада о расследовании дела Хашукджи на 41-й сессии Совета ООН по правам человека. Документ был представлен в среду спецдокладчиком по внесудебным казням Аньес Каламар.
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Каламар на прошлой неделе обнародовала свой доклад о нарушениях прав человека, связанных с убийством Хашукджи. В своем докладе она, в частности, возложила вину за убийство журналиста на Саудовскую Аравию и отдельных высокопоставленных представителей королевства, включая наследного принца Мухаммеда бен Салмана. МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.
Власти Саудовской Аравии неоднократно заявляли, что проводят собственное расследование, а также отрицают международное расследование этого дела и привлечение к нему других стран. Саудовская Аравия ранее признала, что журналиста убили во время ссоры в консульстве его сотрудники. В связи с расследованием власти задержали 11 человек, для пяти из них прокуратура потребовала смертной казни. Саудовская Аравия отказалась выдать Турции подозреваемых в этом преступлении для проведения расследования.
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Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиМайк ПомпеоСаудовская АравияВ мире
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