В России создают новые скоростные бронемашины для морпехов

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 27 июн - РИА Новости. Новые бронемашины, способные двигаться на плаву в несколько раз быстрее предшественников, создаются в России на смену плавающим БМП-3Ф и БТ-3Ф, заявил в четверг РИА Новости индустриальный директор кластера обычных вооружений "Ростеха" Сергей Абрамов.
Для сравнения, боевая машина для морских пехотинцев БМП-3Ф способна передвигаться в воде с максимальной скоростью 10 километров в час.
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"БМП-3Ф и БТ-3Ф — это уже своего рода классика, но современные тенденции ведения боя диктуют новые задачи. Одна из них - возможность загоризонтного десантирования. В настоящее время предприятия холдинга "Высокоточные комплексы" приступили к разработке спецтехники, которая будет способна достигать скорости на плаву до 60 километров в час", - сказал Абрамов в ходе форума "Армия-2019".
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБронетранспортер БТ-3Ф на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот"
Бронетранспортер БТ-3Ф на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот"
По его словам, увеличение скорости станет возможным за счет создания принципиально новых силовой установки и водоходных движителей. Кроме того, машина сможет перевозить больше полезной нагрузки.
Форум "Армия-2019" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством мероприятия.
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