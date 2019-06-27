В России создают новые скоростные бронемашины для морпехов

Демонстрация ходовых и маневренных возможностей боевой машины пехоты БМП-3 на вододроме на озере Комсомольское на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 27 июн - РИА Новости. Новые бронемашины, способные двигаться на плаву в несколько раз быстрее предшественников, создаются в России на смену плавающим БМП-3Ф и БТ-3Ф, заявил в четверг РИА Новости индустриальный директор кластера обычных вооружений "Ростеха" Сергей Абрамов.

Для сравнения, боевая машина для морских пехотинцев БМП-3Ф способна передвигаться в воде с максимальной скоростью 10 километров в час.

"БМП-3Ф и БТ-3Ф — это уже своего рода классика, но современные тенденции ведения боя диктуют новые задачи. Одна из них - возможность загоризонтного десантирования. В настоящее время предприятия холдинга "Высокоточные комплексы" приступили к разработке спецтехники, которая будет способна достигать скорости на плаву до 60 километров в час", - сказал Абрамов в ходе форума "Армия-2019".

По его словам, увеличение скорости станет возможным за счет создания принципиально новых силовой установки и водоходных движителей. Кроме того, машина сможет перевозить больше полезной нагрузки.