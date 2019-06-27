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РИА Новости
Новое оружие России

В России создают новые скоростные бронемашины для морпехов

Вчера, 10:05
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДемонстрация ходовых и маневренных возможностей боевой машины пехоты БМП-3 на вододроме на озере Комсомольское на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Демонстрация ходовых и маневренных возможностей боевой машины пехоты БМП-3 на вододроме на озере Комсомольское на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 27 июн - РИА Новости. Новые бронемашины, способные двигаться на плаву в несколько раз быстрее предшественников, создаются в России на смену плавающим БМП-3Ф и БТ-3Ф, заявил в четверг РИА Новости индустриальный директор кластера обычных вооружений "Ростеха" Сергей Абрамов.
Для сравнения, боевая машина для морских пехотинцев БМП-3Ф способна передвигаться в воде с максимальной скоростью 10 километров в час.
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"БМП-3Ф и БТ-3Ф — это уже своего рода классика, но современные тенденции ведения боя диктуют новые задачи. Одна из них - возможность загоризонтного десантирования. В настоящее время предприятия холдинга "Высокоточные комплексы" приступили к разработке спецтехники, которая будет способна достигать скорости на плаву до 60 километров в час", - сказал Абрамов в ходе форума "Армия-2019".
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБронетранспортер БТ-3Ф на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот"
Бронетранспортер БТ-3Ф на Международном военно-техническом форуме Армия-2019 в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ Патриот
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Бронетранспортер БТ-3Ф на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот"
По его словам, увеличение скорости станет возможным за счет создания принципиально новых силовой установки и водоходных движителей. Кроме того, машина сможет перевозить больше полезной нагрузки.
Форум "Армия-2019" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством мероприятия.
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22 мая 2018, 11:33
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Новое оружие РоссииФорум "Армия-2019"РостехРоссия
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