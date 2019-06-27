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РИА Новости

Врио главы Ингушетии не планирует резких кадровых перемен в республике

Вчера, 10:03
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин назначил врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Президент РФ В. Путин назначил врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ В. Путин назначил врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
МАГАС, 27 июн - РИА Новости. Резких кадровых перемен в Ингушетии не планируется, в работе будет применяться индивидуальный подход, заявил журналистам врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
В четверг полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников представил властям Ингушетии временно исполняющего обязанности главы региона Калиматова, назначенного в среду вместо прежнего руководителя республики Юнус-Бека Евкурова.
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"Надо сперва изучить, (будет применяться - ред.) индивидуальный подход, а также изучение проблем... Резких кадровых движений не будет. Надо изучать вопрос, немаловажно обращать внимание на семью", - сказал Калиматов.
По его словам, основной упор в работе будет сделан на социально-экономическое развитие республики.
"Социально-экономическое развитие - это то, что людям нужно, чтоб свет горел, чтоб экология была, чтоб дети ходили в школы не в три смены", - добавил Калиматов.
Махмуд-Али Макшарипович Калиматов родился 9 апреля 1959 года, закончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета, работал в органах прокуратуры Самары и Самарской области, Ингушетии. С 2015 года руководил Управлением Росприроднадзора по Самарской области. Женат, имеет двоих сыновей.
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Махмуд-Али КалиматовИнгушетияПолитика
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