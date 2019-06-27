Врио главы Ингушетии не планирует резких кадровых перемен в республике

МАГАС, 27 июн - РИА Новости. Резких кадровых перемен в Ингушетии не планируется, в работе будет применяться индивидуальный подход, заявил журналистам врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

В четверг полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников представил властям Ингушетии временно исполняющего обязанности главы региона Калиматова, назначенного в среду вместо прежнего руководителя республики Юнус-Бека Евкурова.

"Надо сперва изучить, (будет применяться - ред.) индивидуальный подход, а также изучение проблем... Резких кадровых движений не будет. Надо изучать вопрос, немаловажно обращать внимание на семью", - сказал Калиматов.

По его словам, основной упор в работе будет сделан на социально-экономическое развитие республики.

"Социально-экономическое развитие - это то, что людям нужно, чтоб свет горел, чтоб экология была, чтоб дети ходили в школы не в три смены", - добавил Калиматов.