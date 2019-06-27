Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T09:55Z
https://ria.ru/20190627/1555958010.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155595/42/1555954255_0:517:720:922_1036x0_80_0_0_b360a4083853363516bd747ae46a0a85.jpg
РИА Новости

В авиакомпании "Ангара" рассказали о погибшем при ЧП с Ан-24 пилоте

Вчера, 09:55
2990
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства БурятииПассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Бурятии
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
ИРКУТСК, 27 июн – РИА Новости. Общий налет часов пилота Ан-24 авиакомпании "Ангара", погибшего при жесткой посадке самолета в Бурятии, Владимира Коломина составлял более 15 тысяч часов, стаж работы – 34 года, сообщает пресс-служба авиакомпании "Ангара".
В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, два члена экипажа погибли. По последним данным, в больницу доставили 19 человек. Возгорание потушено.
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
Вчера, 09:41
Очевидец рассказал подробности ЧП с Ан-24 в Бурятии
"При столкновении погибли командир воздушного судна, пилот-инспектор, Коломин Владимир Ильич и бортмеханик Барданов Олег Владимирович. Налет часов: КВС Коломин В.И, стаж работы – 34 года, общий налет часов – 15 702. Второй пилот Сазонов С.А., стаж работы – 20 лет. Общий налет часов – 6 315", - говорится в сообщении.
Отмечается, что второй пилот Сергей Сазонов и бортпроводник Елена Лапуцкая не пострадали.
Самолет Ан-24 с бортовым номером 47366 следовал по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск, рейс №2G-200. На борту находились 43 пассажира, среди них жертв нет.
В настоящее время в Иркутске авиакомпанией организован штаб. В причинах катастрофы будет разбираться комиссия МАК.
0001810
Обсудить 0
Авиакатастрофа Ан-24 в БурятииБурятияПроисшествия
Рекомендуем
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
Очевидец рассказал подробности ЧП с Ан-24 в Бурятии
РИА
Новости
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
Двигатель Ан-24 отключился за 15 минут до посадки, заявил пассажир
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Пассажир Ан-24 рассказал о том, как помог вытащить второго пилота
Лента
новостей
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
Родственники погибших при крушении Ан-24 получат по 500 тысяч рублей
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
Компания "Ангара" готовит борт для вылета за пассажирами после ЧП в Бурятии
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
Власти Бурятии назвали имена пилотов, погибших при аварийной посадке Ан-24
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Пилоты Ан-24 пытались увести самолет от домов, рассказал пассажир
Участник митинга у Верховной Рады Украины
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
Потерпевший крушение в Бурятии Ан-24 восстановлению не подлежит
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
Пассажир Ан-24 рассказал, как помогал спасать людей из горящего самолета
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
Экипаж разбившегося Ан-24 подал сигнал бедствия за 30 км до аэропорта
СМИ: россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39Исследование показало, как знание английского языка влияет на зарплату
03:31В СПЧ выдвинули предложения по разгрузке следственных изоляторов
03:24Тереза Мэй намерена потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
Лента новостейМолния