В авиакомпании "Ангара" рассказали о погибшем при ЧП с Ан-24 пилоте

ИРКУТСК, 27 июн – РИА Новости. Общий налет часов пилота Ан-24 авиакомпании "Ангара", погибшего при жесткой посадке самолета в Бурятии, Владимира Коломина составлял более 15 тысяч часов, стаж работы – 34 года, сообщает пресс-служба авиакомпании "Ангара".

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, два члена экипажа погибли. По последним данным, в больницу доставили 19 человек. Возгорание потушено.

"При столкновении погибли командир воздушного судна, пилот-инспектор, Коломин Владимир Ильич и бортмеханик Барданов Олег Владимирович. Налет часов: КВС Коломин В.И, стаж работы – 34 года, общий налет часов – 15 702. Второй пилот Сазонов С.А., стаж работы – 20 лет. Общий налет часов – 6 315", - говорится в сообщении.

Отмечается, что второй пилот Сергей Сазонов и бортпроводник Елена Лапуцкая не пострадали.

Самолет Ан-24 с бортовым номером 47366 следовал по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск, рейс №2G-200. На борту находились 43 пассажира, среди них жертв нет.