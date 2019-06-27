Суд в Киеве отменил розыск главреда интернет-издания "Страна.ua"

КИЕВ, 27 июн - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева отменил розыск главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, сообщила Генеральная прокуратура Украины в ответ на запрос агентства "Украинские новости".

Гужва выехал в Австрию, где попросил политическое убежище из-за "давления со стороны властей" Украины. Он заявлял, что получал угрозы физической расправы и убийства. Австрийские власти выдали ему документ о пребывании в стране. Международный комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес Гужвы.

"Определением Шевченковского районного суда Киева от 13.05.2019 отменен розыск обвиняемого Г. в данном деле в связи с установлением его места нахождения и получения им политического убежища в Республике Австрия", - говорится в ответе Генпрокуратуры, фотография которого опубликована в четверг на сайте агентства.

Как отмечается, дело, в котором Гужва пребывает в статусе обвиняемого в неуплате налогов, находится в Шевченковском суде на стадии судебных дебатов.

Против Гужвы на Украине возбуждены два уголовных дела, его подозревают в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на политика, а также в уклонении от уплаты налогов. Шевченковский районный суд Киева ранее предоставил разрешение на задержание Гужвы и удовлетворил ходатайство прокурора о взыскании внесенного ранее залога в 1,35 миллиона гривен (более 48,6 тысячи долларов) в госбюджет.