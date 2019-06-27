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РИА Новости

Суд в Киеве отменил розыск главреда интернет-издания "Страна.ua"

Вчера, 09:50
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© РИА Новости Украина/Евгений КотенкоРедактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва
Редактор украинского интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва
© РИА Новости Украина/Евгений Котенко
Редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва. Архивное фото
КИЕВ, 27 июн - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева отменил розыск главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, сообщила Генеральная прокуратура Украины в ответ на запрос агентства "Украинские новости".
Гужва выехал в Австрию, где попросил политическое убежище из-за "давления со стороны властей" Украины. Он заявлял, что получал угрозы физической расправы и убийства. Австрийские власти выдали ему документ о пребывании в стране. Международный комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес Гужвы.
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"Определением Шевченковского районного суда Киева от 13.05.2019 отменен розыск обвиняемого Г. в данном деле в связи с установлением его места нахождения и получения им политического убежища в Республике Австрия", - говорится в ответе Генпрокуратуры, фотография которого опубликована в четверг на сайте агентства.
Как отмечается, дело, в котором Гужва пребывает в статусе обвиняемого в неуплате налогов, находится в Шевченковском суде на стадии судебных дебатов.
Против Гужвы на Украине возбуждены два уголовных дела, его подозревают в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на политика, а также в уклонении от уплаты налогов. Шевченковский районный суд Киева ранее предоставил разрешение на задержание Гужвы и удовлетворил ходатайство прокурора о взыскании внесенного ранее залога в 1,35 миллиона гривен (более 48,6 тысячи долларов) в госбюджет.
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Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.
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Игорь ГужваКиевУкраинаВ мире
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