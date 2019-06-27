Вован и Лексус представят новый сенсационный розыгрыш и пойдут в депутаты

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" пранк-журналисты Алексей Столяров и Владимир Кузнецов рассказывают о том, чем низкий пранк отличается от высокого, как реагировали на их интервенции Собчак, Волочкова, Дибров и Моисеев. Впервые раскрывают технологию подготовки и подноготную пранк-сеанса на примерах звонков Макрону, Порошенко и Эрдогану. Анонсируют пранк-переписку, которая может серьёзно поссорить Украину с одним из европейских государств и обещают незабываемую предвыборную кампанию.
Спрашиваем Алексея Столярова и Владимира Кузнецова "Как вы это делаете?!" и узнаём:
1:00 Чем интеллектуальный пранк отличается от неинтеллектуального
2:20 О пранках со звездами и почему Бари Алибасов думал, что общается с глистами
5:00 Почему Дибров сначала ругался с пранкерами, а потом назвал их “санитарами леса”
7:40 Как они эволюционировали от пранков с Собчак до пранков с президентом Макроном
10:10 О чём они говорили с Березовским
12:10 Извиняются ли они перед жертвами розыгрышей
14:30 Почему они начинают разговор с высокопоставленным собеседником с анекдота
16:00 Откуда они знают, как президенты общаются друг с другом
17:00 Как они дозваниваются до президентов и на каких языках говорят с ними
18:30 Как они дозвонились до Эрдогана от лица представителя Украины и не стыдно ли им, что после этого уволили украинского посла
22:30 Сколько раз они дозванивались до Порошенко и почему он каждый раз “попадался”
25:30 О чём договорились Порошенко и “поддельный” президент Киргизии Атамбаев
27:20 Какая у интеллектуальных пранков миссия
27:50 О премьере маленькой европейской страны, который уже год думает, что общается с Порошенко
29:40 О чем они говорили с Макроном в день победы на выборах Зеленского и почему после этого разговора Макрон забанил их в WhatsApp
36:40 Как правильно переписываться с президентами в WhatsApp
37:00 Делают ли они коммерческие пранки и где набирают команду
39:35 Угрожают ли им жертвы пранков
41:00 Как они помогают обычным людям и почему после очередного пранка власти отремонтировали больницу в Иркутской области
43:10 Какие пранки они точно не станут делать
44:55 Что сказала им по телефону женщина, устроившая травлю больных раком детей, и при чём тут инопланетяне
46:00 Когда они идут на выборы в Мосгордуму
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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