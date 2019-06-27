Потерпевший крушение в Бурятии Ан-24 восстановлению не подлежит

КРАСНОЯРСК, 27 июн - РИА Новости. Самолет Ан-24, совершивший жесткую посадку под Нижеангарском в Бурятии, практически полностью сгорел и восстановлению не подлежит, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, два пилота погибли. Возгорание потушено. Следователи по факту жесткой посадки самолета завели уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.