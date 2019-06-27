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РИА Новости

Умер актер из сериала "Альф" Макс Райт

Вчера, 09:48
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© Alien Productions (1986-1990)Кадр из сериала "Альф"
Кадр из сериала Альф
© Alien Productions (1986-1990)
Кадр из сериала "Альф". Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Калифорнии на 76-м году жизни умер американский актер Макс Райт, сообщает TMZ.
На протяжении 24 лет артист боролся с онкологическим заболеванием — лимфомой.
© AP Photo / Nick Ut Американский актер Макс Райт
Американский актер Макс Райт
© AP Photo / Nick Ut
Американский актер Макс Райт
Он запомнился зрителям ролью Уилли Таннера, главы семьи, приютившей инопланетянина, в сериале "Альф".
Актер также снимался в сериалах "Друзья", "Завтра наступит сегодня" и фильмах "Весь этот джаз", "Тень", "Сон в летнюю ночь" и "Заснеженные кедры".
Сериал "Альф" выходил с 1986 по 1990 год. Инопланетянин Альф (в американском варианте ALF, сокращенное от Alien Life Form — внеземная форма жизни) попал на Землю с планеты Мелмак и поселился в семье Таннер, которая спрятала его от спецподразделения по изучению пришельцев.
Сериал полюбился зрителям из десятков стран мира и сохраняет популярность спустя годы после окончания съемок.
Кадр из сериала Альф. Архивное фото
13 июня 2016, 23:38
В США умер актер, сыгравший инопланетянина АльфаАктер Михай Месарош, сыгравший главную роль в популярном телесериале "Альф", скончался в США на 77-м году жизни.
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