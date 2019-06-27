Умер актер из сериала "Альф" Макс Райт

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Калифорнии на 76-м году жизни умер американский актер Макс Райт, В Калифорнии на 76-м году жизни умер американский актер Макс Райт, сообщает TMZ.

На протяжении 24 лет артист боролся с онкологическим заболеванием — лимфомой.

© AP Photo / Nick Ut Американский актер Макс Райт © AP Photo / Nick Ut Американский актер Макс Райт

Он запомнился зрителям ролью Уилли Таннера, главы семьи, приютившей инопланетянина, в сериале "Альф".

Актер также снимался в сериалах "Друзья", "Завтра наступит сегодня" и фильмах "Весь этот джаз", "Тень", "Сон в летнюю ночь" и "Заснеженные кедры".

Сериал "Альф" выходил с 1986 по 1990 год. Инопланетянин Альф (в американском варианте ALF, сокращенное от Alien Life Form — внеземная форма жизни) попал на Землю с планеты Мелмак и поселился в семье Таннер, которая спрятала его от спецподразделения по изучению пришельцев.