Секретари Совбезов ОДКБ подписали в Бишкеке восемь совместных документов

БИШКЕК, 27 июн - РИА Новости. Секретари Совбезов ОДКБ в Бишкеке подписали 8 совместных документов, передает в четверг корреспондент РИА Новости.

В четверг в Киргизии прошло заседание Комитета секретарей Советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. В нем приняли участие секретари советов безопасности всех государств- членов ОДКБ и исполняющий обязанности генерального секретаря организации Валерий Семериков.

Основными документами стали решение Совета коллективной безопасности ОДКБ “О перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье” и решение “О плане коллективных действий государств-членов ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы”.

Помимо этого, секретари Совбезов подписали 6 документов, направленных на укрепление взаимодействия стран-участниц организации и повышение военного потенциала ОДКБ для своевременного реагирования на угрозы безопасности государств.

Как отметил секретарь Совбеза Киргизии Дамир Сагынбаев, вопросы, включенные в повестку дня заседания “востребованы и послужат укреплению сотрудничества стран и развитию всей организации”. По его словам, “в ходе заседания акцентировано внимание на антитеррористическом векторе деятельности организации”.