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РИА Новости

Секретари Совбезов ОДКБ подписали в Бишкеке восемь совместных документов

Вчера, 09:47
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БИШКЕК, 27 июн - РИА Новости. Секретари Совбезов ОДКБ в Бишкеке подписали 8 совместных документов, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
В четверг в Киргизии прошло заседание Комитета секретарей Советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. В нем приняли участие секретари советов безопасности всех государств- членов ОДКБ и исполняющий обязанности генерального секретаря организации Валерий Семериков.
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Основными документами стали решение Совета коллективной безопасности ОДКБ “О перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье” и решение “О плане коллективных действий государств-членов ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы”.
Помимо этого, секретари Совбезов подписали 6 документов, направленных на укрепление взаимодействия стран-участниц организации и повышение военного потенциала ОДКБ для своевременного реагирования на угрозы безопасности государств.
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Как отметил секретарь Совбеза Киргизии Дамир Сагынбаев, вопросы, включенные в повестку дня заседания “востребованы и послужат укреплению сотрудничества стран и развитию всей организации”.  По его словам, “в ходе заседания акцентировано внимание на антитеррористическом векторе деятельности организации”.
Сагынбаев сообщил, что на заседании в узком составе состоялся обмен мнениями по дальнейшим совместным шагам по противодействию современным вызовам и угрозам безопасности государств членов ОДКБ, стороны также обсудили ситуацию в таджикско-афганском приграничье. "Отмечена активная работа по реализации приоритетов, озвученных Киргизией. Это противодействие современным вызовам и угрозам, укрепление военной составляющей ОДКБ, расширение сотрудничества в сфере внешнеполитического взаимодействия, укрепление потенциала ОДКБ по предотвращению кризисных ситуаций. Убежден, что при поддержке других государств членов приоритеты Киргизии будут успешно реализованы”, - подчеркнул Сагынбаев.
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