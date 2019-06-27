Двигатель Ан-24 отключился за 15 минут до посадки, заявил пассажир

КРАСНОЯРСК, 27 июн – РИА Новости. Левый двигатель выключился у самолета Ан-24 за 15 минут до посадки в Нижнеангарске, сообщил РИА Новости один из пассажиров самолета Вячеслав Першин.
В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, два пилота погибли. Возгорание потушено.
"Мы летели из Улан-Удэ, и за 15 минут до посадки выключился левый двигатель. Но мы думали, что так и должно быть… Мы дали круг и пошли на посадку. Он не успел оттормозиться, пронесся по всей полосе и врезался", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что экипаж не предупредил пассажиров об аварийной ситуации. Находящиеся в салоне заметили, что двигатель не работает.
"Нас не предупредили никак. Да (сами заметили, что не работает двигатель – ред.)", - добавил пассажир.