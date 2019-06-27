Двигатель Ан-24 отключился за 15 минут до посадки, заявил пассажир

"Мы летели из Улан-Удэ, и за 15 минут до посадки выключился левый двигатель. Но мы думали, что так и должно быть… Мы дали круг и пошли на посадку. Он не успел оттормозиться, пронесся по всей полосе и врезался", - сказал собеседник агентства.