В Новом Уренгое раскрыли канал контрабанды оружия из Литвы и Украины

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Новом Уренгое сотрудники ФСБ раскрыли банду, занимавшуюся контрабандой оружия с Украины и из Литвы, а также переделкой гражданского оружия в боевое.
В результате спецоперации удалось задержать организатора и десять участников группировки. У них изъяли 33 единицы огнестрельного оружия — семь автоматов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, а также три ручные осколочные гранаты, около девяти тысяч патронов и 575 основных частей оружия и комплектующих.
© ФСБ РФОгнестрельное оружие, изъятое у подозреваемых в организации контрабанды средств поражения из Украины и Литвы. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ
© ФСБ РФ
Огнестрельное оружие, изъятое у подозреваемых в организации контрабанды средств поражения из Украины и Литвы. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ
Помимо этого, сотрудники ФСБ закрыли четыре подпольные мастерские, в которых переделывалось оружие.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел о незаконном обороте и изготовлении оружия.