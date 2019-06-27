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РИА Новости

В Новом Уренгое раскрыли канал контрабанды оружия из Литвы и Украины

Вчера, 09:43
12677
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание подозреваемого в организации контрабанды оружия из Украины и Литвы в Новом Уренгое. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ
Задержание подозреваемого в организации контрабанды оружия из Украины и Литвы в Новом Уренгое. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ
© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Задержание подозреваемого в организации контрабанды оружия из Украины и Литвы в Новом Уренгое. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Новом Уренгое сотрудники ФСБ раскрыли банду, занимавшуюся контрабандой оружия с Украины и из Литвы, а также переделкой гражданского оружия в боевое.
В результате спецоперации удалось задержать организатора и десять участников группировки. У них изъяли 33 единицы огнестрельного оружия — семь автоматов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, а также три ручные осколочные гранаты, около девяти тысяч патронов и 575 основных частей оружия и комплектующих.
© ФСБ РФОгнестрельное оружие, изъятое у подозреваемых в организации контрабанды средств поражения из Украины и Литвы. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ
Огнестрельное оружие, изъятое у подозреваемых в организации контрабанды средств поражения из Украины и Литвы. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ
© ФСБ РФ
Огнестрельное оружие, изъятое у подозреваемых в организации контрабанды средств поражения из Украины и Литвы. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ
Помимо этого, сотрудники ФСБ закрыли четыре подпольные мастерские, в которых переделывалось оружие.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел о незаконном обороте и изготовлении оружия.
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16239352
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ФСБ РФНовый УренгойЛитваУкраинаВ мире
Популярные комментарии
И как это оружие они протаскивали через границу, а потом ещё и через пол-России?
27 июня, 11:02
Pan Satyros
1100002
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