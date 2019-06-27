В Новом Уренгое раскрыли канал контрабанды оружия из Литвы и Украины

Задержание подозреваемого в организации контрабанды оружия из Украины и Литвы в Новом Уренгое. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ

Задержание подозреваемого в организации контрабанды оружия из Украины и Литвы в Новом Уренгое. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Новом Уренгое сотрудники ФСБ раскрыли банду, занимавшуюся контрабандой оружия с Украины и из Литвы, а также переделкой гражданского оружия в боевое.

В результате спецоперации удалось задержать организатора и десять участников группировки. У них изъяли 33 единицы огнестрельного оружия — семь автоматов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, а также три ручные осколочные гранаты, около девяти тысяч патронов и 575 основных частей оружия и комплектующих.

© ФСБ РФ Огнестрельное оружие, изъятое у подозреваемых в организации контрабанды средств поражения из Украины и Литвы. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ © ФСБ РФ Огнестрельное оружие, изъятое у подозреваемых в организации контрабанды средств поражения из Украины и Литвы. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ

Помимо этого, сотрудники ФСБ закрыли четыре подпольные мастерские, в которых переделывалось оружие.