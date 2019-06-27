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РИА Новости

Очевидец рассказал подробности ЧП с Ан-24 в Бурятии

Вчера, 09:41
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© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства БурятииПассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Бурятии
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
КРАСНОЯРСК, 27 июн – РИА Новости. Пассажиры начали выбегать из Ан-24 после аварийной посадки в Нижнеангарске, нос самолет загорелся, сообщила РИА Новости очевидец Екатерина Богатых.
По ее словам, когда произошла аварийная посадка, она стояла на автобусной остановке рядом с аэродромом.
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"Самолет в полете не горел, летел нормально. Приземлился, врезался (в здание), пассажиры некоторые выбежали, они были без багажа. Потом нос (самолета) загорелся. Подъехала машина с водой, через минут 15 приехала скорая. Когда пассажиры выбегали, к ним подходили и подъезжали помогать местные жители", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в момент, когда самолет врезался в здание, что-то начало рядом взрываться. "Какие-то бочки", - сказала она.
В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, два пилота погибли. Возгорание потушено.
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