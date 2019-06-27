Очевидец рассказал подробности ЧП с Ан-24 в Бурятии

КРАСНОЯРСК, 27 июн – РИА Новости. Пассажиры начали выбегать из Ан-24 после аварийной посадки в Нижнеангарске, нос самолет загорелся, сообщила РИА Новости очевидец Екатерина Богатых.

По ее словам, когда произошла аварийная посадка, она стояла на автобусной остановке рядом с аэродромом.

"Самолет в полете не горел, летел нормально. Приземлился, врезался (в здание), пассажиры некоторые выбежали, они были без багажа. Потом нос (самолета) загорелся. Подъехала машина с водой, через минут 15 приехала скорая. Когда пассажиры выбегали, к ним подходили и подъезжали помогать местные жители", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в момент, когда самолет врезался в здание, что-то начало рядом взрываться. "Какие-то бочки", - сказала она.