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РИА Новости

Док под авианосец "Адмирал Кузнецов" модернизируют за год

Вчера, 09:37
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© РИА Новости / Павел ЛьвовТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" на причале 35-го судоремонтного завода в Мурманской области
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов на причале 35-го судоремонтного завода в Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" на причале 35-го судоремонтного завода в Мурманской области. Архивное фото
ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 27 июн - РИА Новости. Модернизация верфей 35-го судостроительного завода (Мурманск) для докования авианосца "Адмирал Кузнецов" продлится год, на сдачу корабля в 2021 году это не повлияет, заявил РИА Новости в четверг глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
Сроки сдачи авианосца рисковали сдвинуться из-за недавней аварии: в минувшем октябре на 82-м судоремонтном заводе (Мурманская область) ушел под воду плавучий док ПД-50, попутно задев палубу единственного авианосца ВМФ РФ.
"С 1 июля мы приступаем к модернизационным работам дока. Это займет год, для того, чтобы обеспечить докование "Кузнецова". Мы должны успеть дать флоту корабль в 2021 году", - сказал Рахманов в ходе форума "Армия-2019".
Российский тяжёлый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов
6 июня, 09:53
Ремонт и модернизацию авианосца "Адмирал Кузнецов" завершат в 2020 году
Накануне завод "Звездочка" (входит в ОСК) заключил контракт с одним из российских банков на финансирование ремонта верфей 35-го завода.
По словам Рахманова, докование корабля и модернизация верфей будет вестись одновременно. "Если на корабле будут выявлены дефекты узлов, что при ремонте возникает часто, то мы будем проводить одновременно и ремонт, и устранение дефектов", - отметил глава ОСК.
Государственный контракт с Центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военное ведомство заключило в апреле прошлого года. Сами корабелы ранее заверяли, что выполнят работу в срок несмотря на ЧП с плавучим доком.
"Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" был введен в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет.
Длина палубы российского авианосца — 306 метров, ширина — 75 метров, водоизмещение корабля — 60 тысяч тонн, максимальная дальность плавания — 8417 миль (более 15 тысяч километров). Экипаж — 1 тысяча 960 человек, в том числе 518 офицеров и 210 мичманов.
Крейсер Адмирал Кузнецов у причала 35-го судоремонтного завода. Архивное фото
22 ноября 2018, 18:22
Названа стоимость восстановления "Адмирала Кузнецова"После ЧП с плавучим доком на тяжелом авианесущем крейсере нашли 52 повреждения, их устранение обойдется в 70 миллионов рублей, заявили в ОСК.
Штатное крыло авианосца "Адмирал Кузнецов" состоит из палубных самолетов Су-33 и Су-25, а также вертолетов Ка-27/Ка29. На корабле проходила испытание новая авиагруппа в составе истребителей МиГ-29К и вертолетов Ка-52К.
Кроме того, "Адмирал Кузнецов" располагает противокорабельными крылатыми ракетами комплекса ударного ракетного оружия "Гранит" (12 подпалубных пусковых установок размещены у основания трамплина), зенитными ракетными комплексами "Кинжал" (4 модуля — 192 ракеты), "Кортик" (8 модулей — 256 ракет и 48 тысяч снарядов).
Самые мощные армии в мире
22 мая 2018, 11:33
Самые мощные армии в мире
1612001
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Форум "Армия-2019"РоссияБезопасность
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