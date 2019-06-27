Док под авианосец "Адмирал Кузнецов" модернизируют за год

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 27 июн - РИА Новости. Модернизация верфей 35-го судостроительного завода (Мурманск) для докования авианосца "Адмирал Кузнецов" продлится год, на сдачу корабля в 2021 году это не повлияет, заявил РИА Новости в четверг глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

Сроки сдачи авианосца рисковали сдвинуться из-за недавней аварии: в минувшем октябре на 82-м судоремонтном заводе (Мурманская область) ушел под воду плавучий док ПД-50, попутно задев палубу единственного авианосца ВМФ РФ.

"С 1 июля мы приступаем к модернизационным работам дока. Это займет год, для того, чтобы обеспечить докование "Кузнецова". Мы должны успеть дать флоту корабль в 2021 году", - сказал Рахманов в ходе форума "Армия-2019".

Накануне завод "Звездочка" (входит в ОСК) заключил контракт с одним из российских банков на финансирование ремонта верфей 35-го завода.

По словам Рахманова, докование корабля и модернизация верфей будет вестись одновременно. "Если на корабле будут выявлены дефекты узлов, что при ремонте возникает часто, то мы будем проводить одновременно и ремонт, и устранение дефектов", - отметил глава ОСК.

Государственный контракт с Центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военное ведомство заключило в апреле прошлого года. Сами корабелы ранее заверяли, что выполнят работу в срок несмотря на ЧП с плавучим доком.

"Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" был введен в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет.

Длина палубы российского авианосца — 306 метров, ширина — 75 метров, водоизмещение корабля — 60 тысяч тонн, максимальная дальность плавания — 8417 миль (более 15 тысяч километров). Экипаж — 1 тысяча 960 человек, в том числе 518 офицеров и 210 мичманов.

Штатное крыло авианосца "Адмирал Кузнецов" состоит из палубных самолетов Су-33 и Су-25, а также вертолетов Ка-27/Ка29. На корабле проходила испытание новая авиагруппа в составе истребителей МиГ-29К и вертолетов Ка-52К.