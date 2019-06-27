Испытания модернизированного ЗРПК "Панцирь-С1М" завершатся в июле

По его словам, обновленный ЗРПК обладает "существенно более высокими" тактико-техническими характеристиками, позволяющими классифицировать этот комплекс как универсальное средство ПВО средней дальности.

"Понимая высокую заинтересованность заказчиков, наши специалисты в настоящее время выполняют большой объем испытательных мероприятий. Последняя фаза испытаний планируется к завершению в июле этого года", - рассказал Абрамов в ходе форума "Армия-2019".

ЗРПК типа "Панцирь" наземного и морского базирования предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может защищать объект от наземных и надводных угроз.