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РИА Новости
Новое оружие России

Испытания модернизированного ЗРПК "Панцирь-С1М" завершатся в июле

Вчера, 09:37
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
© РИА Новости / Максим Блинов
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 27 июн - РИА Новости. Испытания модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1М" завершатся в этом июле, заявил в четверг РИА Новости индустриальный директор кластера обычных вооружений "Ростеха" Сергей Абрамов.
По его словам, обновленный ЗРПК обладает "существенно более высокими" тактико-техническими характеристиками, позволяющими классифицировать этот комплекс как универсальное средство ПВО средней дальности.
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"Понимая высокую заинтересованность заказчиков, наши специалисты в настоящее время выполняют большой объем испытательных мероприятий. Последняя фаза испытаний планируется к завершению в июле этого года", - рассказал Абрамов в ходе форума "Армия-2019".
ЗРПК типа "Панцирь" наземного и морского базирования предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может защищать объект от наземных и надводных угроз.
Форум "Армия-2019" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством мероприятия.
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Новое оружие РоссииФорум "Армия-2019"РостехРоссияБезопасность
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