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РИА Новости

В Вене при взрыве в жилом доме погиб один человек

Вчера, 09:31
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© REUTERS / Erich UlrichПоследствия взрыва в Вене, Австрия. 26 июня 2019
Последствия взрыва в Вене, Австрия. 26 июня 2019
© REUTERS / Erich Ulrich
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Один человек погиб в результате прогремевшего в среду взрыва в жилом доме в Вене, еще четырнадцать пострадали, сообщила австрийская газета Standard со ссылкой на представителя пожарной службы.
По словам представителя пожарной службы, под завалами может находиться еще один человек. Еще три жителя дома, в котором произошел взрыв, числятся пропавшими. Как уточняет издание, неизвестно, находились ли они в здании в момент происшествия.
Взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду около 16.30 по местному времени (17.30 мск). По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа.
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26 июня, 19:27
Взрыв в Вене: повреждены несколько домов, есть пострадавшиеВ столице Австрии прогремел мощный взрыв. По предварительной версии, взорвался бытовой газ. Полиция перекрыла подход к одной из улиц в центре города.
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