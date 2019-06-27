Властям Ингушетии представили нового врио главы республики

МАГАС, 27 июн - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников представил властям Ингушетии временно исполняющего обязанности главы региона Махмуд-Али Калиматова, передает корреспондент РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

"Профессиональный путь Калиматова говорит о его богатом опыте, назначение на должность - это свидетельство высокого доверия президента..., вам предстоит сосредоточить усилия на реализации "майских указов". Вы можете рассчитывать на мою поддержку. Прошу депутатов и членов правительства, глав муниципальных образовательных быть союзниками, оказывать помощь. И пожелал ему успехов", - сказал Матовников. Он отметил, что за 11 лет при Евкурове реализованы социально- экономические программы, построены больницы, школы, дома культуры. "Хочу поблагодарить Евкурова за работу в должности", - отметил полпред Матовников.

По словам Евкурова, перед новым руководителем стоят сложные задачи. "Скажу как человек военный, воевать легче, чем строить. Сегодня задачи сложнее, и динамику продолжить, нужна ваша поддержка, не делитесь на группировки, не подводите нашего полпреда. Давайте все вместе займёмся делами республики, если что-то было с моей стороны и задело вас лично, простите", - заявил Евкуров во время представления нового врио главы региона.

Калиматов выразил надежду, что его опыт пригодится всем живущим в республике. "…Те планы, которые намечены, те проекты, которые определены, после того как ознакомлюсь, будем продвигать все эти вопросы в реальную сторону. Формат понятен, для меня важна будет поддержка. Я думаю, получится неплохо", - отметил он.