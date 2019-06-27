Транспортная прокуратура занялась инцидентом с Ан-24 в Бурятии

КРАСНОЯРСК, 27 июн - РИА Новости. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что в связи с жесткой посадкой Ан-24 в Бурятии, где погибли двое пилотов, проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов.

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, два пилота погибли. Возгорание потушено.