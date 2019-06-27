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РИА Новости

В Бурятии после ЧП с Ан-24 за медпомощью обратился 21 пассажир

Вчера, 09:20
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 / Перейти в фотобанкСамолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
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Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Двадцать один пассажир обратился за медицинской помощью после аварийной посадки Ан-24 в Бурятии, травмы у пострадавших легкие и средней тяжести, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
"На борту было 43 пассажира и пять членов экипажа. Все пассажиры эвакуированы. Среди членов экипажа двое, к сожалению, погибли - командир корабля и техник. Среди пассажиров 21 человек обратился за медицинской помощью. На сегодня тяжелых травм нет, только легкие и средней тяжести. Вся медицинская помощь оказывается", - приводит слова Цыденова пресс-служба правительства республики.
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Вчера, 09:05
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
Цыденов выразил соболезнования близким погибших сотрудников авиакомпании "Ангара", а также пообещал, что власти окажут помощь всем, кто получил травмы.
"Министерство здравоохранения республики сориентировано на поддержку и помощь для Нижнеангарской больницы и для Северобайкальской больницы. В общем, все средства, которые будут необходимы, будут выделены, и помощь будет оказана в полном объеме", - добавил он.
В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, два члена экипажа погибли. По последним данным, в больницу доставили 19 человек. Возгорание потушено.
Во Всероссийском союзе страховщиков сообщали, что семьи членов экипажа, погибших при аварийной посадке, получат страховые выплаты в размере миллиона рублей.
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
Вчера, 08:25
Семьям погибших при ЧП с Ан-24 пилотов выплатят по миллиону рублей
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Авиакатастрофа Ан-24 в БурятииАн-24БурятияПроисшествия
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