В Бурятии после ЧП с Ан-24 за медпомощью обратился 21 пассажир

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Двадцать один пассажир обратился за медицинской помощью после аварийной посадки Ан-24 в Бурятии, травмы у пострадавших легкие и средней тяжести, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

"На борту было 43 пассажира и пять членов экипажа. Все пассажиры эвакуированы. Среди членов экипажа двое, к сожалению, погибли - командир корабля и техник. Среди пассажиров 21 человек обратился за медицинской помощью. На сегодня тяжелых травм нет, только легкие и средней тяжести. Вся медицинская помощь оказывается", - приводит слова Цыденова пресс-служба правительства республики.

Цыденов выразил соболезнования близким погибших сотрудников авиакомпании "Ангара", а также пообещал, что власти окажут помощь всем, кто получил травмы.

"Министерство здравоохранения республики сориентировано на поддержку и помощь для Нижнеангарской больницы и для Северобайкальской больницы. В общем, все средства, которые будут необходимы, будут выделены, и помощь будет оказана в полном объеме", - добавил он.

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, два члена экипажа погибли. По последним данным, в больницу доставили 19 человек. Возгорание потушено.