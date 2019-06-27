Эксперт ООН заявил, что не может опубликовать на Западе колонку об Ассанже

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне. Архивное фото

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне

© AP Photo / PA / Victoria Jones Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне

ЖЕНЕВА, 27 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Запад не хочет рассказывать правду о деле основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил на брифинге в Женеве спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер.

Он рассказал, что написал колонку, в которой перечислил все факты и нарушения в деле Ассанжа, затем предложил ее ведущим западным СМИ, которые под разными предлогами отказались ее печатать.

"Я говорю о Guardian, Times, Financial Times, Sydney Monitor, Australian Times, Canberra Times, Telegraph, New York Times, Washington Post, Thomson Reuters Foundation и Newsweek. Полный набор. Я либо не получил никакого ответа, либо негативный ответ. Либо мне иногда отвечали "ой, это сейчас не вовремя", "это сейчас не горячая новость", "это не то, в чем мы заинтересованы", — сказал спецдокладчик.

Кроме того, по словам Мельцера, телеканал Би-би-си отказал ему в участии в ток-шоу.

Подобные тенденции, считает Мельцер, опасны, поскольку замалчивание фактов и отсутствие интереса общественности к делу Джулиана Ассанжа или к убийству журналиста Джамаля Хашукджи в Генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле могут привести к тяжелым последствиям.

Джулиан Ассанж

Ассанж стал известен благодаря публикациям, разоблачающим действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке, в частности убийство мирных граждан. Кроме того, он опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе. В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицал эти обвинения.

С 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США.