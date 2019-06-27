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РИА Новости

Эксперт ООН заявил, что не может опубликовать на Западе колонку об Ассанже

Вчера, 09:15
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© AP Photo / PA / Victoria JonesОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
© AP Photo / PA / Victoria Jones
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 27 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Запад не хочет рассказывать правду о деле основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил на брифинге в Женеве спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер.
Он рассказал, что написал колонку, в которой перечислил все факты и нарушения в деле Ассанжа, затем предложил ее ведущим западным СМИ, которые под разными предлогами отказались ее печатать.

"Я говорю о Guardian, Times, Financial Times, Sydney Monitor, Australian Times, Canberra Times, Telegraph, New York Times, Washington Post, Thomson Reuters Foundation и Newsweek. Полный набор. Я либо не получил никакого ответа, либо негативный ответ. Либо мне иногда отвечали "ой, это сейчас не вовремя", "это сейчас не горячая новость", "это не то, в чем мы заинтересованы", — сказал спецдокладчик.

Кроме того, по словам Мельцера, телеканал Би-би-си отказал ему в участии в ток-шоу.
Подобные тенденции, считает Мельцер, опасны, поскольку замалчивание фактов и отсутствие интереса общественности к делу Джулиана Ассанжа или к убийству журналиста Джамаля Хашукджи в Генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле могут привести к тяжелым последствиям.
Люди стоят с баннерами Освободить Джулиана Ассанжа у Вестминстерского суда в Лондоне, где рассматривается дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
10 июня, 13:19
Выдадут ли Ассанжа Соединенным Штатам? Мнение политологаОснователя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдадут США, считает экс-глава МИД Эквадора Рикардо Патиньо. В эфире радио Sputnik политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев высказал свой взгляд на ситуацию.

Джулиан Ассанж

Ассанж стал известен благодаря публикациям, разоблачающим действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке, в частности убийство мирных граждан. Кроме того, он опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе. В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицал эти обвинения.
С 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США.
Первого мая его приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Британский суд рассмотрит дело об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США в начале 2020 года.
Автомобиль полиции у здания посольства Эквадора в Лондоне, Великобритания. 11 апреля 2019
11 апреля, 13:13
Симоньян об аресте Ассанжа: всемирное лицемерие победило
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Арест Джулиана АссанжаWikiLeaksДжулиан АссанжООНВ мире
Популярные комментарии
"... могут привести к тяжелым последствиям для свободы выражения мнения." Поздно спохватился. Это уже привело к тяжелым последствиям.
27 июня, 09:21
nnicolay.n1kitin
2710100
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