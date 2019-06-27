Эксперт ООН привел в пример Западу действия Москвы по делу Голунова

ЖЕНЕВА, 27 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Российские власти продемонстрировали реальную демократию и уважение прав работников СМИ по делу журналиста Ивана Голунова, заявил на брифинге в Женеве спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер.

"Когда я вижу, что в России по делу Голунова три основные газеты вместе проводят кампанию и добиваются того, что правительство отпускает журналиста, а также даже увольняет некоторых коррумпированных чиновников, которые вовлечены в это дело, а потом я вижу, что на Западе мы даже не можем заставить СМИ рассказать о фактах, которые критически важны для их собственного выживания как независимых агентств, это вызывает у меня крайнюю озабоченность", - заявил он.

В начале июня журналиста Ивана Голунова сначала задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии его уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.

Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции он попросит снять с должностей, что в итоге и произошло.