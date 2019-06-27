Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения

После взлета отказал один из двигателей, экипаж решил вернуться в аэропорт.
После взлета отказал один из двигателей, экипаж решил вернуться в аэропорт.
По предварительным данным, Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со стоящим рядом зданием и загорелся.
По предварительным данным, Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со стоящим рядом зданием и загорелся.
При столкновении погибли командир воздушного судна и бортмеханик.
При столкновении погибли командир воздушного судна и бортмеханик.
Более чем 20 пассажирам понадобилась медицинская помощь.
Более чем 20 пассажирам понадобилась медицинская помощь.
Глава республики поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.
Глава республики поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.
Следователи возбудили уголовное дело, расследовать его будут криминалисты центрального аппарата СК.
Следователи возбудили уголовное дело, расследовать его будут криминалисты центрального аппарата СК.
После взлета отказал один из двигателей, экипаж решил вернуться в аэропорт.
По предварительным данным, Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со стоящим рядом зданием и загорелся.
При столкновении погибли командир воздушного судна и бортмеханик.
Более чем 20 пассажирам понадобилась медицинская помощь.
Глава республики поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.
Следователи возбудили уголовное дело, расследовать его будут криминалисты центрального аппарата СК.