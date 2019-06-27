Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Сети В Сети появилось видео из аэропорта Нижнеангарска, где совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара".

На кадрах видно, как лайнер снижается, заходит на взлетно-посадочную полосу, выезжает за ее пределы и врезается в здание.

Утром в четверг воздушное судно вылетело из Нижнеангарска в Улан-Удэ. Однако после взлета отказал один из двигателей, экипаж решил вернуться в аэропорт.

По предварительным данным, Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со стоящим рядом зданием и загорелся.

В результате катастрофы два пилота погибли. По информации спасателей, госпитализация потребовалась еще 21 пострадавшему. Они получили легкие и средней тяжести травмы.

Глава республики поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.

Всего на борту было 43 пассажира, среди них один ребенок.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей по неосторожности.