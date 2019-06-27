Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T08:59Z
https://ria.ru/20190627/1555955989.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На востоке Индии 30 человек погибли из-за ливней с грозами

Вчера, 08:59
317
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июн - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек погибли, еще несколько десятков получили ранения за последние сутки в восточном индийском штате Бихар, который оказался во власти сильнейших грозовых ливней, сообщают местные власти.
Согласно этим данным, охватившая регион непогода знаменует собой приближение сезона муссонных дождей, который традиционно длится в Индии с конца июня по сентябрь. До этого в Бихаре долгое время сохранялась аномальная жара, которая за последние недели унесла жизни нескольких десятков человек.
Люди спасаются от песчаной бури в Нью-Дели, Индия. 2 мая 2018
17 апреля, 12:53
В Индии более 30 человек погибли из-за песчаных бурь и ливней, сообщили СМИ
Правительство штата распорядилось о выплатах компенсаций в размере почти шести тысяч долларов семьям каждого из погибших.
000002
Обсудить 0
ИндияВ мире
Рекомендуем
В Индии одиннадцать человек погибли при падении автомобиля в ущелье
РИА
Новости
В Афганистане семь человек погибли при падении пикапа в реку
В ДРК 36 человек погибли при обрушении шахты
Истребители-бомбардировщики ВВС Индии Jaguar
В Индии самолет сбросил на город учебные бомбы из-за столкновения с птицей
Лента
новостей
В Дамаске женщина и ребенок пострадали в результате теракта, сообщили СМИ
У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
Власти Осаки, где состоится саммит G20, предупредили об угрозе ливней
Последствия взрыва в Вене, Австрия. 26 июня 2019
В Вене при взрыве в жилом доме погиб один человек
На юге Казахстана собрали более 5,7 тысячи фрагментов боеприпасов после ЧП
В КНР шесть человек погибли, предположительно, из-за взрыва на предприятии
Сотрудники полиции на месте взрыва в центре столицы Туниса. 27 июня 2019
При взрыве в Тунисе пострадали четыре человека, сообщили СМИ
Россия поможет Таджикистану укрепить армию на фоне угроз из Афганистана
Самолет Air India вынужденно сел в Лондоне из-за сообщения о бомбе
Президент США Дональд Трамп
Трамп прибыл на саммит в Осаку без супруги
В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45"Ликование" выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток попало на видео
03:39Исследование показало, как знание английского языка влияет на зарплату
03:31В СПЧ выдвинули предложения по разгрузке следственных изоляторов
03:24Тереза Мэй намерена потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
Лента новостейМолния