На востоке Индии 30 человек погибли из-за ливней с грозами

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июн - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек погибли, еще несколько десятков получили ранения за последние сутки в восточном индийском штате Бихар, который оказался во власти сильнейших грозовых ливней, сообщают местные власти.

Согласно этим данным, охватившая регион непогода знаменует собой приближение сезона муссонных дождей, который традиционно длится в Индии с конца июня по сентябрь. До этого в Бихаре долгое время сохранялась аномальная жара, которая за последние недели унесла жизни нескольких десятков человек.