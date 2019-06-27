Источник назвал обвинения России в сбоях GPS в Израиле "фейком"

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июн — РИА Новости. Сообщения СМИ о том, что Россия причастна к сбоям GPS-навигации в воздушном пространстве Израиля, ложны, сообщил источник РИА Новости в российских дипломатических кругах.

"Это фейк-ньюз. Серьезно комментировать это мы не можем", — сказал собеседник агентства.

Накануне израильские авиационные службы заявили о необъяснимых помехах, которые ощущаются последние три недели и создают трудности для полетов. Радио "Галей ЦАХАЛ", подведомственное Армии обороны Израиля, со ссылкой на свои источники сообщило, что в сбоях может быть замешана Москва, в частности российские средства радиоэлектронной борьбы, применяемые в Сирии или с борта корабля в Средиземном море.

По данным "Галей ЦАХАЛ", израильтяне проводят консультации с американскими представителями в одной из стран Европы.