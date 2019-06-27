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2019-06-27T08:59Z
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РИА Новости

Источник назвал обвинения России в сбоях GPS в Израиле "фейком"

Вчера, 08:59
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июн — РИА Новости. Сообщения СМИ о том, что Россия причастна к сбоям GPS-навигации в воздушном пространстве Израиля, ложны, сообщил источник РИА Новости в российских дипломатических кругах.

"Это фейк-ньюз. Серьезно комментировать это мы не можем", — сказал собеседник агентства.

Накануне израильские авиационные службы заявили о необъяснимых помехах, которые ощущаются последние три недели и создают трудности для полетов. Радио "Галей ЦАХАЛ", подведомственное Армии обороны Израиля, со ссылкой на свои источники сообщило, что в сбоях может быть замешана Москва, в частности российские средства радиоэлектронной борьбы, применяемые в Сирии или с борта корабля в Средиземном море.
По данным "Галей ЦАХАЛ", израильтяне проводят консультации с американскими представителями в одной из стран Европы.
СМИ цитирует главу военной разведки Амоса Ядлина, который сказал, что у России нет причин целенаправленно препятствовать работе главного аэропорта Израиля, но воздушная гавань и правда могла пострадать от побочных эффектов применения РЭБ.
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13 июня, 08:00
Американские эксперты требуют приравнять российские телеканалы к педофилам
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РоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Как вы верно заметили, Израиль атакует объекты в Сирии. Поэтому, России нет никакого смысла глушить сигнал GPS в районе гражданского аэропорта Бен-Гурион в Израиле, куда летают, в том числе, и много российских самолётом с российскими гражданами. Скажу вам больше, глушить GPS над Сирией тоже большого значения не имеет. Так как высокоточное оружие, которое используется Израилем, имеет несколько систем навигации. Причём основная, это вовсе не GPS а INS - инерциальная. GPS используется только для корректировки. Но на таких расстояниях ракета/бомба не "заблудится" и без GPS. А наведение на цель и вовсе не связано с GPS, а имеет, как правило, телевизионную и тепловизионную ГСН.
27 июня, 10:33
yoram
1800001
Надейтесь. Как говорится: "надежда умирает последней"
27 июня, 10:48
yoram
690001
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