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РИА Новости

Власти Осаки, где состоится саммит G20, предупредили об угрозе ливней

Вчера, 08:54
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ОСАКА, 27 июн – РИА Новости. Власти японского города Осака, где в пятницу и субботу пройдет саммит лидеров стран "большой двадцатки", предупреждают о вероятности ливневых дождей и штормовых ветров, а также вызванных ими подтоплений и оползней в связи с приближением тропического циклона, который, как ожидается, перерастет в тайфун в течение следующих 24 часов.
"Тропический циклон подойдет к региону Кинки достаточно близко в период с вечера 27 июня до утра 28 июня. Ожидается, что он станет тайфуном в течение следующих 24 часов", - говорится в объявлении на сайте местного правительства.
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В сообщении также подчеркивается, что "в префектуре Осака в период с вечера 27 июня до утра 28 июня существует риск ливневых дождей".
"Пожалуйста, опасайтесь подтоплений и выхода рек, а также обрушения земляных и песочных пород. Также будьте осторожны в связи с вероятностью штормовых ветров, высоких волн, гроз. Просим жителей проверять информацию о погодных условиях и предупреждения от властей", - отмечают власти.
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Саммит стран "двадцатки" пройдет в японском городе Осака 28-29 июня. Япония впервые станет хозяйкой форума. Помимо стран, входящих в "группу двадцати" - Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Мексики, Южной Кореи, ЮАР, России, Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, США, Евросоюза и Японии, в форуме примут участие Испания, Сингапур, Таиланд, Египет, Сенегал, Чили, Вьетнам, Нидерланды, а также такие международные организации как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, ВТО и другие.
Ожидается, что лидеры стран "двадцатки" обсудят вопросы торговли и инвестиций, инноваций, неравенства, прежде всего, гендерного, экологии и энергетики. Кроме этого, запланировано проведение двух дополнительных мероприятий – по цифровой экономике и по расширению прав и возможностей женщин.
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Саммит G20 в ОсакеБольшая двадцаткаОсака (город)ЯпонияВ мире
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