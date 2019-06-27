Власти Осаки, где состоится саммит G20, предупредили об угрозе ливней

ОСАКА, 27 июн – РИА Новости. Власти японского города Осака, где в пятницу и субботу пройдет саммит лидеров стран "большой двадцатки", предупреждают о вероятности ливневых дождей и штормовых ветров, а также вызванных ими подтоплений и оползней в связи с приближением тропического циклона, который, как ожидается, перерастет в тайфун в течение следующих 24 часов.

"Тропический циклон подойдет к региону Кинки достаточно близко в период с вечера 27 июня до утра 28 июня. Ожидается, что он станет тайфуном в течение следующих 24 часов", - говорится в объявлении на сайте местного правительства.

В сообщении также подчеркивается, что "в префектуре Осака в период с вечера 27 июня до утра 28 июня существует риск ливневых дождей".

"Пожалуйста, опасайтесь подтоплений и выхода рек, а также обрушения земляных и песочных пород. Также будьте осторожны в связи с вероятностью штормовых ветров, высоких волн, гроз. Просим жителей проверять информацию о погодных условиях и предупреждения от властей", - отмечают власти.

Саммит стран "двадцатки" пройдет в японском городе Осака 28-29 июня. Япония впервые станет хозяйкой форума. Помимо стран, входящих в "группу двадцати" - Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Мексики, Южной Кореи, ЮАР, России, Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, США, Евросоюза и Японии, в форуме примут участие Испания, Сингапур, Таиланд, Египет, Сенегал, Чили, Вьетнам, Нидерланды, а также такие международные организации как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, ВТО и другие.