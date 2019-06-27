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РИА Новости

Австралия выясняет ситуацию с задержанием своего гражданина в КНДР

Вчера, 08:45
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ТОКИО, 27 июн - РИА Новости. Внешнеполитическое ведомство Австралии пытается прояснить ситуацию с гражданином страны Алеком Сигли, который предположительно задержан в КНДР, сообщили РИА Новости в австралийском министерстве иностранных дел и торговли.
"Министерство пытается срочно выяснить (ситуацию)", - говорится в полученном РИА Новости заявлении представителя МИД Австралии.
Сотрудница метрополитена Пхеньяна
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По его словам, ведомство "оказывает консульское содействие семье австралийского мужчины", который, как сообщалось в СМИ, задержан в Северной Корее.
Алек Сигли на прошлой неделе сообщил в интервью РИА Новости, что изучает северокорейскую литературу в университете имени Ким Ир Сена в Пхеньяне и пишет диссертацию, находясь с перерывами по три месяца в КНДР.
Он также основал компанию, которая организует образовательные туры в эту страну.
Ранее австралиец сообщил, что собирался приехать из Пхеньяна в Токио 18 июля. Корреспондент РИА Новости не может связаться с Сигли с 25 июня.
Согласно информации на сайте МИД Австралии, консульское содействие подразумевает собой посещение дипломатами задержанных для проверки их состояния и контакты с местными властями, помощь в организации контактов с адвокатами и родственниками.
Вместе с тем Австралия не может вмешиваться в судебный процесс, вызволять арестованных из тюрем или давать местным властям какие-либо гарантии для их освобождения. Не могут дипломаты определять виновность или невиновность задержанных, проводить расследование, оплачивать расходы на адвокатов, предоставлять переводчиков.
Австралия поддерживает отношения с КНДР, но не имеет своего посольства или консульства в Пхеньяне. В ограниченных рамках консульское содействие австралийским гражданам оказывает посольство Швеции в Пхеньяне.
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АвстралияКНДРВ мире
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