Аварийно садившийся в Бурятии Ан-24 встречали пожарные и спасатели

КРАСНОЯРСК, 27 июн - РИА Новости. Самолет Ан-24, который аварийно садился в Нижнеангарске, в аэропорту встречали все экстренные службы, сообщили РИА Новости в аэропорту Нижнеангарска.

"Когда экипаж сообщил о посадке, на земле борт встречали все экстренные службы – спасатели, пожарные и медики", - сказал собеседник агентства.

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, два пилота погибли. По последним данным, в больницу доставили 19 человек. Возгорание потушено.