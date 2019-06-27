В Приамурье разработают программу помощи заболевшим гепатитом С детям

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июн - РИА Новости. Минздрав Амурской области разрабатывает комплексную программу для помощи онкобольным детям, заболевших гепатитом С, сообщается на сайте ведомства.
В конце декабря 2018 года депутат Заксобрания Амурской области Сергей Труш рассказал, что в 2018 году в регионе гепатитом заразились 26 онкобольных детей, все они лечились в Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ). Позднее депутат уточнил, что родители сообщают также о заражениях в 2012-2013 годах. Уголовное дело о заражении детей передано в центральный аппарат СК.
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"Разрабатывается программа комплексных мероприятий детям с гепатитом С на территории Амурской области на 2019–2022 годы, задачами которой, в частности, будут являться своевременная актуализация регистра больных детей с вирусным гепатитом С, обеспечение их необходимыми лекарственными препаратами согласно современным медицинским стандартам, обеспечение 100% охвата инфицированных гепатитом С детей противовирусной терапией препаратами прямого противовирусного действия при отсутствии противопоказаний",- говорится в сообщении.
Управление Роспотребнадзора по Амурской области в декабре 2018 года сообщило, что причины распространения вируса гепатита С в больнице устранены. Губернатор Приамурья признал, что проблема появилась еще в 2008-2009 годах. Также глава региона рассказал журналистам, что в области модернизируют станцию переливания крови для предотвращения возможных повторных случаев заражения гепатитом С.
Ранее в Благовещенском городском суде РИА Новости рассказали, что поступило около 23 исков от управления Роспотребнадзора к АОДКБ о компенсации морального вреда в связи с заражением онкобольных детей. Отец одной из заразившихся девочек рассказал РИА Новости, что требует от больницы 15 миллионов рублей.