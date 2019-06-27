В Приамурье разработают программу помощи заболевшим гепатитом С детям

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июн - РИА Новости. Минздрав Амурской области разрабатывает комплексную программу для помощи онкобольным детям, заболевших гепатитом С, сообщается на Минздрав Амурской области разрабатывает комплексную программу для помощи онкобольным детям, заболевших гепатитом С, сообщается на сайте ведомства.

В конце декабря 2018 года депутат Заксобрания Амурской области Сергей Труш рассказал, что в 2018 году в регионе гепатитом заразились 26 онкобольных детей, все они лечились в Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ). Позднее депутат уточнил, что родители сообщают также о заражениях в 2012-2013 годах. Уголовное дело о заражении детей передано в центральный аппарат СК.

"Разрабатывается программа комплексных мероприятий детям с гепатитом С на территории Амурской области на 2019–2022 годы, задачами которой, в частности, будут являться своевременная актуализация регистра больных детей с вирусным гепатитом С, обеспечение их необходимыми лекарственными препаратами согласно современным медицинским стандартам, обеспечение 100% охвата инфицированных гепатитом С детей противовирусной терапией препаратами прямого противовирусного действия при отсутствии противопоказаний",- говорится в сообщении.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области в декабре 2018 года сообщило, что причины распространения вируса гепатита С в больнице устранены. Губернатор Приамурья признал, что проблема появилась еще в 2008-2009 годах. Также глава региона рассказал журналистам, что в области модернизируют станцию переливания крови для предотвращения возможных повторных случаев заражения гепатитом С.