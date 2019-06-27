Семьям погибших при ЧП с Ан-24 пилотов выплатят по миллиону рублей

"По пилотам, согласно Воздушному кодексу, (страховая выплата – ред.) - 1 миллион рублей, по пассажирам - до 2 миллионов рублей по ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков)", - сказали в ВСС.

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, два пилота погибли. По последним данным, в больницу доставили 19 человек. Возгорание потушено.