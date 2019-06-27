У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июн - РИА Новости. Третье за три дня сильное землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки, его магнитуда составила 6,0, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Ранее о землетрясении магнитудой 5,7 в районе Командорских островов сообщила Геологическая служба США (USGS).

"Землетрясение произошло в четверг днем по местному времени. По нашим данным, его магнитуда составила 6,0. Эпицентр сейсмособытия находился в 105 километрах восточнее поселка Усть-Камчатск", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в районе Командорских островов наблюдается серия небольших и умеренных землетрясений. За последние сутки специалисты насчитали их несколько сотен.

По данным краевого главка МЧС, жители Усть-Камчатска ощутили землетрясение силой до четырех баллов. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

"В настоящее время спасатели обследуют здания на предмет возможных повреждений", - добавили в МЧС.