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РИА Новости

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0

Вчера, 08:12
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июн - РИА Новости. Третье за три дня сильное землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки, его магнитуда составила 6,0, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Ранее о землетрясении магнитудой 5,7 в районе Командорских островов сообщила Геологическая служба США (USGS).
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"Землетрясение произошло в четверг днем по местному времени. По нашим данным, его магнитуда составила 6,0. Эпицентр сейсмособытия находился в 105 километрах восточнее поселка Усть-Камчатск", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в районе Командорских островов наблюдается серия небольших и умеренных землетрясений. За последние сутки специалисты насчитали их несколько сотен.
По данным краевого главка МЧС, жители Усть-Камчатска ощутили землетрясение силой до четырех баллов. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.
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"В настоящее время спасатели обследуют здания на предмет возможных повреждений", - добавили в МЧС.
До этого два сильных землетрясения с магнитудой более 6,0 произошли у восточного побережья Камчатки во вторник и среду. Сильнее всего сейсмические события ощущались в Усть-Камчатском районе. По оценкам специалистов, сила подземных толчков составляла до 6 баллов. Как рассказал ранее РИА Новости глава Усть-Камчатского района Василий Логинов, в домах раскачивались люстры, звенела посуда, люди выбегали на улицу.
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