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РИА Новости

Спасатели извлекли тела погибших пилотов из Ан-24 в Бурятии

Вчера, 08:07
4943
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства БурятииПассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Бурятии
КРАСНОЯРСК, 27 июн - РИА Новости. Спасатели добрались до кабины самолета Ан-24, потерпевшего крушение при посадке под Нижнеангарском, и вынесли тела погибших пилотов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Алексей Фишев.
"Спасатели достали из кабины тела погибших пилотов", - сказал Фишев.
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
Вчера, 07:35
Ребенку, госпитализированному после ЧП с Ан-24 в Бурятии, около года
В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, два пилота погибли. По последним данным, в больницу доставили 19 человек. Возгорание потушено. Следователи по факту жесткой посадки самолета завели уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.
Катастрофа Ан-24 в Бурятии
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Самолет Ан-24 вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ утром в четверг.

Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
1 из 8

Самолет Ан-24 вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ утром в четверг.

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© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанк

На борту было 43 пассажира, в том числе ребенок.

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
2 из 8

На борту было 43 пассажира, в том числе ребенок.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия / Перейти в фотобанк

После взлета отказал один из двигателей, экипаж решил вернуться в аэропорт.

Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
3 из 8

После взлета отказал один из двигателей, экипаж решил вернуться в аэропорт.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия
Перейти в фотобанк
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со стоящим рядом зданием и загорелся.

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
4 из 8

По предварительным данным, Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со стоящим рядом зданием и загорелся.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанк

При столкновении погибли командир воздушного судна и бортмеханик.

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
5 из 8

При столкновении погибли командир воздушного судна и бортмеханик.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанк

Более чем 20 пассажирам понадобилась медицинская помощь.

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
6 из 8

Более чем 20 пассажирам понадобилась медицинская помощь.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанк

Глава республики поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
7 из 8

Глава республики поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанк

Следователи возбудили уголовное дело, расследовать его будут криминалисты центрального аппарата СК.

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
8 из 8

Следователи возбудили уголовное дело, расследовать его будут криминалисты центрального аппарата СК.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
1 из 8

Самолет Ан-24 вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ утром в четверг.

Перейти в фотобанк
2 из 8

На борту было 43 пассажира, в том числе ребенок.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
3 из 8

После взлета отказал один из двигателей, экипаж решил вернуться в аэропорт.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия
Перейти в фотобанк
4 из 8

По предварительным данным, Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со стоящим рядом зданием и загорелся.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
5 из 8

При столкновении погибли командир воздушного судна и бортмеханик.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
6 из 8

Более чем 20 пассажирам понадобилась медицинская помощь.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
7 из 8

Глава республики поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
8 из 8

Следователи возбудили уголовное дело, расследовать его будут криминалисты центрального аппарата СК.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
0001204
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Авиакатастрофа Ан-24 в БурятииАн-24БурятияПроисшествия
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