Спасатели извлекли тела погибших пилотов из Ан-24 в Бурятии

Ребенку, госпитализированному после ЧП с Ан-24 в Бурятии, около года

Ребенку, госпитализированному после ЧП с Ан-24 в Бурятии, около года

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, два пилота погибли. По последним данным, в больницу доставили 19 человек. Возгорание потушено. Следователи по факту жесткой посадки самолета завели уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.