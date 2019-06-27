Ан-24, аварийно севший в Бурятии, очень сильно разрушен

КРАСНОЯРСК, 27 июн - РИА Новости. Самолет Ан-24, совершивший аварийную посадку в Нижнеангарске в Бурятии, очень сильно разрушен, сообщили РИА Новости в аэропорту Нижнеангарска.

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, два пилота погибли. По последним данным, в больницу доставили 19 человек. Возгорание потушено.