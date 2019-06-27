Компания "Ангара" готовит борт для вылета за пассажирами после ЧП в Бурятии

ИРКУТСК, 27 июн – РИА Новости. Авиакомпания "Ангара", самолет которой совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, готовит к вылету дополнительный борт за пассажирами, сообщила РИА Новости представитель авиаперевозчика Алена Аверина.
Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил жесткую посадку в аэропорту города Нижнеангарска в Бурятии. При посадке два члена экипажа погибли, среди пассажиров есть пострадавшие.
"Готовится к вылету борт, чтобы забрать из Нижнеангарска пассажиров, которые должны были вылететь самолетом, совершившим жесткую посадку", - сообщила собеседник агентства.
Она уточнила, что дополнительным бортом вылетают специалисты авиаперевозчика, чтобы на месте разобраться с ситуацией.