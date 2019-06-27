Россия поставит Индонезии более 40 боевых машин до 2020 года

ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 27 июн - РИА Новости. Россия поставит Индонезии 22 боевых машины БМП-3Ф и 21 бронетранспортер БТ-3Ф до конца 2020 года, сообщили РИА Новости в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

"Контрактом предусматривается поставка 22 боевых машин пехоты БМП-3Ф и 21 бронетранспортера БТ-3Ф. Рассчитываем осуществить ее до конца 2020 года", - сказали в ФСВТС в рамках форума "Армия-2019".

Ранее сообщалось, что Россия и Индонезия заключили контракт на поставку российских бронетранспортеров БТ-3Ф.

Плавающий бронированный транспортер БТ-3Ф на основе шасси БМП-3 предназначен для транспортировки подразделений морской пехоты, береговой охраны и сухопутных войск, а также для огневой поддержки спешившегося десанта во всех видах боевых действий. Машина может транспортировать 17 человек, включая членов экипажа. В отделении управления размещаются водитель-механик, у левого и правого бортов - помощник командира и десантник, которые имеют возможность вести огонь из пулеметов в автономных установках.