Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T07:54Z
https://ria.ru/20190627/1555955225.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151370/79/1513707969_0:28:3072:1756_1036x0_80_0_0_0f8412ebaf2cae5ad74b92d2876117fe.jpg
РИА Новости

Россия поставит Индонезии более 40 боевых машин до 2020 года

Вчера, 07:54
1022
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБоевая машина пехоты БМП-3
Боевая машина пехоты БМП-3
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Боевая машина пехоты БМП-3. Архивное фото
ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 27 июн - РИА Новости. Россия поставит Индонезии 22 боевых машины БМП-3Ф и 21 бронетранспортер БТ-3Ф до конца 2020 года, сообщили РИА Новости в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.
"Контрактом предусматривается поставка 22 боевых машин пехоты БМП-3Ф и 21 бронетранспортера БТ-3Ф. Рассчитываем осуществить ее до конца 2020 года", - сказали в ФСВТС в рамках форума "Армия-2019".
Ранее сообщалось, что Россия и Индонезия заключили контракт на поставку российских бронетранспортеров БТ-3Ф.
Плавающий бронированный транспортер БТ-3Ф на основе шасси БМП-3 предназначен для транспортировки подразделений морской пехоты, береговой охраны и сухопутных войск, а также для огневой поддержки спешившегося десанта во всех видах боевых действий. Машина может транспортировать 17 человек, включая членов экипажа. В отделении управления размещаются водитель-механик, у левого и правого бортов - помощник командира и десантник, которые имеют возможность вести огонь из пулеметов в автономных установках.
Бронетранспортер также оснащен энергопоглощающими складными креслами, обеспечивающими значительное снижение ударных нагрузок при подрыве на мине и при движении по пересеченной местности. Сидения снабжены привязными ремнями, обеспечивающими надежную фиксацию экипажа и десанта. Кроме того, машина оснащена агрегатным компрессорным кондиционером, что важно в условиях жаркого тропического климата.
Специальная боевая разведывательная машина (СБРМ) у стенда корпорации Ростех на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
26 июня, 21:16
На "Армии-2019" планируют заключить контрактов на 350 миллионов долларов
3000010
Обсудить 0
Форум "Армия-2019"РоссияИндонезияБезопасность
Рекомендуем
Машина дистанционного разминирования Листва
Российские военные получили новые комплексы "Листва"
РИА
Новости
Технический облик ракеты "Монолит" разработают до конца года
Боевая машина пехоты БМП-3
БМП-3 с новейшим модулем "Эпоха" проходит испытания в Минобороны
Военнослужащие во время стрельб из переносного зенитного ракетного комплекса Игла
ФСВТС подтвердила победу в тендере на поставку ПЗРК "Игла-С" в Индию
Лента
новостей
В ОСК рассказали, когда ВМФ получит атомный крейсер "Адмирал Нахимов"
Реактивная система залпового огня Смерч на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Ереван заключил контракты на поставки вооружения на форуме "Армия-2019"
Российский комплекс радиоэлектронной борьбы Палантин
В России в июле впервые применят в действии комплекс РЭБ "Палантин"
Микросхемы 1879ВМ6Я и 1879ВМ8Я на выставке спецтехники на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
В России разработали процессор для нейросетей
Специальная боевая разведывательная машина (СБРМ) у стенда корпорации Ростех на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
На "Армии-2019" планируют заключить контрактов на 350 миллионов долларов
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
Испытания модернизированного ЗРПК "Панцирь-С1М" завершатся в июле
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин не согласился с предложением России о судьбе украинских моряков
Демонстрация ходовых и маневренных возможностей боевой машины пехоты БМП-3 на вододроме на озере Комсомольское на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
В России создают новые скоростные бронемашины для морпехов
Британский истребитель Typhoon
Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой
Подводная лодка проекта Ясень-М
Минобороны заказало партию подлодок "Ясень-М" и "Лада"
Флаги США и Китая
СМИ: Китай и США предварительно договорились объявить мир в торговой войне
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45"Ликование" выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток попало на видео
03:39Исследование показало, как знание английского языка влияет на зарплату
03:31В СПЧ выдвинули предложения по разгрузке следственных изоляторов
03:24Тереза Мэй намерена потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
Лента новостейМолния