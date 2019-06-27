Детей, заболевших гепатитом в Приамурье, лечат противовирусным препаратом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июн - РИА Новости. Онкобольных детей, заболевших гепатитом С в Амурской области, начали лечить препаратом прямого противовирусного действия, сообщает минздрав региона.

В конце декабря 2018 года депутат Заксобрания Амурской области Сергей Труш рассказал, что в 2018 году в регионе гепатитом заразились 26 онкобольных детей, все они лечились в Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ). Позднее депутат уточнил, что родители сообщают также о случаях заражения в 2012-2013 годах. Уголовное дело о заражении детей передано в центральный аппарат СК.

В марте руководитель отдела вирусных гепатитов и заболеваний печени Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА, профессор Людмила Горячева осмотрела 56 детей с гепатитом С и проконсультировала родителей, для каждого ребенка составлена индивидуальная программа лечения. По итогам консультаций у 10 онкобольных детей констатировано выздоровление от гепатита С. Отмечалось, что в 2019 году будут пролечены 16 детей от 12 до 18 лет, состояние здоровья которых позволяет проводить им терапию препаратами прямого противовирусного действия.

"Седьмого июня начато лечение гепатита С у онкобольных детей препаратом прямого противовирусного действия Мавирет. Этот препарат прошел регистрацию в России, лечение детей с 12 лет им проводится впервые",- говорится в сообщении приамурского минздрава .

Со ссылкой на заведующую отделением гепатитов Амурской областной инфекционной больницы Ирину Сервирог, уточняется, что будут пролечены 17 детей, сейчас терапию начали получать 11. Как говорят врачи, дети переносят лечение хорошо. Курс рассчитан на восемь недель, через 24 недели после его окончания можно будет делать выводы о результате.

"В июне сделана дополнительная заявка для лечения 10 детей в возрасте от 12 лет с хроническим гепатитом С лекарственным препаратом Мавирет. Таки образом, всего будет пролечено 27 детей",- добавляет минздрав.