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РИА Новости

Аэропорт в Бурятии, где аварийно сел Ан-24, готов вскоре принимать самолеты

Вчера, 07:47
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© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства БурятииПассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Бурятии
КРАСНОЯРСК, 27 июн - РИА Новости. Аэропорт Нижнеангарска, где совершил аварийную посадку пассажирский Ан-24, продолжит принимать самолеты в обычном режиме в ближайшее время, сообщили РИА Новости в аэропорте.
В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, два пилота погибли. По информации ЕДДС, в больницу доставили 19 человек. По последним данным экстренных служб, пожар потушен.
"Аэропорт готов принимать пассажиров. Сейчас ждем рейс. Задержка была, так как полоса в связи с аварией была несвободна", - сказал собеседник агентства.
В аэропорту сообщили, что сейчас оставшиеся пассажиры заполняют претензионные жалобы о потере багажа или документов при пожаре судна.
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
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Авиакатастрофа Ан-24 в БурятииАн-24БурятияПроисшествия
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