Аэропорт в Бурятии, где аварийно сел Ан-24, готов вскоре принимать самолеты

КРАСНОЯРСК, 27 июн - РИА Новости. Аэропорт Нижнеангарска, где совершил аварийную посадку пассажирский Ан-24, продолжит принимать самолеты в обычном режиме в ближайшее время, сообщили РИА Новости в аэропорте.

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, два пилота погибли. По информации ЕДДС, в больницу доставили 19 человек. По последним данным экстренных служб, пожар потушен.

"Аэропорт готов принимать пассажиров. Сейчас ждем рейс. Задержка была, так как полоса в связи с аварией была несвободна", - сказал собеседник агентства.