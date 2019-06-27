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РИА Новости

СМИ: Китай и США предварительно договорились объявить мир в торговой войне

Вчера, 07:32
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© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая
© AP Photo / Andrew Harnik
ПЕКИН, 27 июн — РИА Новости. Китай и США предварительно договорились объявить перемирие в торговой войне, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники. Это должно произойти на саммите G20 в Осаке 28-29 июня.
В июле и сентябре прошлого года Вашингтон и Пекин ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год.
В начале декабря на полях встречи "Большой двадцатки" в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.

"США и Китай договорились еще об одном мире в торговой войне, чтобы возобновить переговоры для урегулирования спора", — приводит издание слова источников.

Сообщается, что детали сделки заранее включены в пресс-релизы к предстоящей встрече Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Японии.
По словам одного из источников, решение Трампа приостановить введение дополнительных тарифов "было ценой" за диалог в Осаке.
Впрочем, другой собеседник китайского издания считает, что американский президент может изменить подход в любой момент.
В среду министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу CNBC сообщил, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90% и возможность его заключения сохраняется.
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