СМИ: Китай и США предварительно договорились объявить мир в торговой войне

ПЕКИН, 27 июн — РИА Новости. Китай и США предварительно договорились объявить перемирие в торговой войне, сообщает газета Китай и США предварительно договорились объявить перемирие в торговой войне, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники. Это должно произойти на саммите G20 в Осаке 28-29 июня.

В июле и сентябре прошлого года Вашингтон и Пекин ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год.

В начале декабря на полях встречи "Большой двадцатки" в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.

"США и Китай договорились еще об одном мире в торговой войне, чтобы возобновить переговоры для урегулирования спора", — приводит издание слова источников.

Сообщается, что детали сделки заранее включены в пресс-релизы к предстоящей встрече Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Японии.

По словам одного из источников, решение Трампа приостановить введение дополнительных тарифов "было ценой" за диалог в Осаке.

Впрочем, другой собеседник китайского издания считает, что американский президент может изменить подход в любой момент.