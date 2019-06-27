В Бурятии 14 человек обратились за медпомощью после жесткой посадки Ан-24

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что 14 человек обратились за медицинской помощью в Нижнеангарске в Бурятии, где в четверг аварийно сел Ан-24.

"Среди пассажиров 14 человек обратились за медицинской помощью. Тяжелых пострадавших нет, у всех средняя и легкая тяжести", - сообщил Цыденов в эфире телеканала "Россия 24".

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, два пилота погибли, семь человек пострадали. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" вылетел из Нижнеанграска в Улан-Удэ утром в четверг. После взлёта в воздухе отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. По предварительной информации, при посадке самолёт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и врезался в здание очистных сооружений. Самолет загорелся.